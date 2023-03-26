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KKTC ormanlarını Türkiye'den götürülen 'avcı böcekler' koruyacak

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KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bu yıl Ada genelindeki ormanlarda etkili olan çam kese böceklerine karşı Türkiye'den temin edilen, "terminatör" veya "predatör" olarak bilinen 2 bin avcı böceği doğaya salmaya başladıklarını açıkladı.
KKTC ormanlarını Türkiye'den götürülen 'avcı böcekler' koruyacak

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bu yıl Ada genelindeki ormanlarda etkili olan çam kese böceklerine karşı Türkiye'den temin edilen, "terminatör" veya "predatör" olarak bilinen 2 bin avcı böceği doğaya salmaya başladıklarını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, daha önce çam ormanlarında etkili olan böceklere karşı havadan ilaçlamayı denediklerini fakat bu yıl daha doğal yöntem olan avcı böcekleri kullanmayı tercih ettiklerini söyledi.

Oğuz, çam kese böceklerinin etkili olduğu alanlarda yaptıkları incelemelerde havadan ilaçlama yönteminin çok etkili olmadığını, bu nedenle "terminatör" veya "predatör" olarak bilinen avcı böceklerle mücadeleye karar verdiklerini ifade eti:

"Ormanlarımızı çam kese böceklerine karşı korumak üzere Türkiye'den getirilen 2 bin avcı böceği doğaya salmaya başladık. Bu konuda Anavatan Türkiye'den Orman Genel Müdürlüğünden destek alarak KKTC ormanlarının korunması için çalışmaları ciddi ve hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Kullandığımız yöntem bilimsel ve doğayı koruyan etkili bir yöntem. Türkiye'den gelen avcı böceklerin ilk kısmını Girne kentinin doğu ve batı bölgelerinde doğaya saldık."

Çam kese zararlısına karşı ormanları korumak üzere KKTC Orman Müdürlüğünün, Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile çalıştığını aktaran Oğuz, avcı böceklerin KKTC'de üretilmesi için çalışma yaptıklarını da anlattı.

"Kışların ılıman geçmesi çam kese böceği popülasyonunu artırıyor"

Oğuz, ormanların çam kese böceğine karşı korunması için sadece avcı böceklerle mücadele etmeyeceklerini, bu böcekle beslenen kuş türleri için ormanlara hazır yuvalar koyacaklarını kaydetti.

Geçmiş yıllara göre bu dönemde hem Rum kesiminde hem de KKTC'de çam kese böceğinin yoğun görüldüğüne işaret eden Oğuz, "Kışların ılıman geçmesi çam kese böceği popülasyonunu artırıyor. Bu yıl Ada'da kış ayları ılıman geçti. Ayrıca çam kese böceği Akdeniz'de sık görülen bir böcek. KKTC'de çam kese böceği tehlikesi sürüyor, biz mücadele ederek bu böceğin doğada olması gerekeni kadarını bırakmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, çam kese böceğiyle mücadelede kendilerine destek veren Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkürlerini sundu.

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