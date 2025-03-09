KKTC Üniversitelerine TÜBİTAK Dopingi!

Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen “Proje Başvuruları: Süreçler ve İpuçları Sempozyumu” TÜBİTAK proje başvurularında konu kısıtlamaları kaldırılan KKTC’deki akademisyenler için yol haritası oluşturma hedefi ile gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Başkan Yardımcısı Vekili Doç. Dr. Cengiz Arıcı ve Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi’nin katılımı ile düzenlenen “Proje Başvuruları: Süreçler ve İpuçları Sempozyumu” akademisyenlerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Enstitüsü’nün (DESAM) akademisyenlere yönelik düzenlediği etkinlik, TÜBİTAK proje çağrılarının KKTC üniversiteleri ve araştırmacılarına açılmasının ardından ülkedeki bilimsel araştırmaların TÜBİTAK ekosistemine güçlü bir şekilde entegre edilmesi amacı ile gerçekleştirildi. Etkinliğe, TÜBİTAK Sağlık Araştırmaları Destek Grubu Üyesi Prof. Dr. Gamze Tanrıöver ile aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Başkanı da olan TÜBİTAK Araştırma ve Geliştirme Teşvikleri Başkanlığı (ARGES) Üyesi Prof. Dr. Murat Özgören de katıldı. “TÜBİTAK”, “Yakın Doğu Üniversitesi- Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Proje Süreçleri ve Diğer Fon Kaynakları” ve “Birlikte Tartışalım” başlıklarından oluşan üç ayrı oturumda gerçekleştirilen sempozyum; TÜBİTAK çağrılarına başvuracak bilimsel projelerin planlanması, yürütülmesi ve fonlanması konusunda araştırmacılar ve akademisyenler için önemli bir platform sundu.

TÜBİTAK Projelerinin Sırları Konuşuldu

Moderatörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Sentetik Biyoloji Araştırma ve Teknoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öztürk’ün üstlendiği ilk oturumda, TÜBİTAK ARDEB Başkan Yardımcısı Vekili Doç. Dr. Cengiz Arıcı, TÜBİTAK ARDEB proje başvuru süreçlerini detaylarıyla aktardı. Yakın Doğu Üniversitesine ilk defa geldiğini ifade eden Doç. Dr. Cengiz Arıcı, araştırmacılara TÜBİTAK projeleri ve önemli noktaları paylaşmaktan memnun olduğunu bildirdi. TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gamze Tanrıöver ise proje yazımındaki kritik ve dikkat edilmesi gereken noktalar üzerine bilgi verdi. Ayrıca, TÜBİTAK 2024 yılı 2. dönem 1001 proje başvurusu kabulü alan Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Selin Deliceırmak, proje başvuru ve sonraki süreçlerindeki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

İkinci oturumda ise Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. H. Seda Vatansever’in moderatörlüğünde “Yakın Doğu Üniversitesi BAP Proje Süreçleri ve Diğer Fon Kaynakları” paneli gerçekleştirildi. Panelde, Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Ayşe Arıkan Sarıoğlu, Prof. Dr. Güney Yılmaz, Prof. Dr. Ulaş Yavuz ve NERİTA Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören, Yakın Doğu Üniversitesi tarafından fonlanan BAP proje başvurularının değerlendirme süreçleri, karşılaşılan zorluklar aktarıldı, sorular cevaplandı. Ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının faydalanabileceği diğer fon kaynakları hakkında da detaylı bilgiler paylaşıldı. Etkinliğin kapanış bölümünde düzenlenen “Birlikte Tartışalım” oturumunda ise, katılımcılar sempozyum boyunca elde ettikleri bilgiler doğrultusunda görüş alışverişinde bulundu. Bu bölüm, projelerin yazılması, yönetilmesi ve fonlanması konusunda akademisyenlere önemli bir yol haritası sundu.

Behcet Çelebi: “Kalite; yükseköğretimde arzuladığımız ve her geçen gün artış göstermesini istediğimiz önemli bir unsurdur.”

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, TÜBİTAK projelerinin yükseköğretimde kalite artışı ve bilgi üretimi açısından önemine vurgu yaptı. Finansman kaynaklarının ada ülkesi olan KKTC için büyük bir zorluk teşkil ettiğini ifade eden Çelebi, bu nedenle TÜBİTAK ile yapılan iş birliğinin önem arz ettiğini belirtti. Çelebi, “Sınırlı finansman ile bilgi üretmek bizler için çok önemli. Yine proje tanımlaması içerisinde yer alan kalite; yükseköğretimde arzuladığımız ve her geçen gün artış göstermesini istediğimiz önemli bir unsurdur” dedi. Ankara’da TÜBİTAK yetkilileriyle yapılan görüşmeler neticesinde, KKTC üniversitelerinin proje süreçlerinde daha aktif yer alabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında 2023 yılında yapılan protokolün 2024 yılında yeniden imzalandığını ve tüm araştırma alanların KKTC araştırmacıları için açıldığını hatırlatan Çelebi, bu sürecin KKTC üniversiteleri adına önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

2025 yılı itibarıyla proje başvurularındaki konu kısıtlamalarının kaldırıldığını ve KKTC üniversitelerinin her alanda destek alabileceğini vurgulayan Çelebi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) ofisi ile de temaslar gerçekleştirerek bilimsel projelere finansman desteği sağlandığının altını çizdi. KKTC bütçesinde TÜBİTAK projeleri için yerel kaynak ayrıldığını ve bunun bilgi üretimi sürecine önemli bir katkı sunacağını söyleyen Behcet Çelebi, “Kalite artışı, bilgi üretimi ve verimlilik üçgeninde yola devam etmek için var gücümüzle çalışıyoruz” diyen Çelebi, konuşmasının sonunda sempozyumun KKTC yükseköğretimi için çok önemli olduğunu vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.