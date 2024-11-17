  • BIST 9389.62
  • Altın 2837.382
  • Dolar 34.4229
  • Euro 36.2785
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKARum Merkezi Cezaevi'nde alarm: Bir mahkumda tüberküloz hastalığı tespit edildi

KKTC'de 130-140 TL'ye satılan patates iflasın göstergesi mi?

» »
Kuzey Kıbrıs'ta son günlerde patatesin kilogram fiyatı 130-140 TL’ye ulaşarak hem halkın hem de sektör temsilcilerinin tepkisini çekti
KKTC'de 130-140 TL'ye satılan patates iflasın göstergesi mi?

Kuzey Kıbrıs'ta son günlerde patatesin kilogram fiyatı 130-140 TL’ye ulaşarak hem halkın hem de sektör temsilcilerinin tepkisini çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Yönetim Kurulu, bu durumun yalnızca ekonomik bir sorun değil, ülke yönetiminin temel ihtiyaçları karşılamadaki başarısızlığının göstergesi olduğunu savundu.

"PATATES, HALKIN TEMEL GIDA MADDELERİNDEN BİRİDİR"
KTEZO açıklamasında, patatesin lüks bir ürün değil, temel bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, "Patates, et ve süt gibi halkın yaşamını sürdürebilmesi için vazgeçilmezdir. Ancak bu fiyatlarla ne hane halkı ne de iş yerleri ayakta kalabilir" denildi.

ÜRETİM VE TEDARİKTE CİDDİ SORUNLAR
Yönetim kurulu, ülkede üretim ve tedarik süreçlerinin büyük ölçüde zayıfladığını ve bu durumun fiyat artışlarının temel nedeni olduğunu belirtti. Özellikle, Tarım Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) devre dışı bırakılmasının bu tabloyu derinleştirdiği vurgulandı. "Bir zamanlar TÜK, patates gibi ürünleri soğuk hava depolarında muhafaza ederek ihtiyaç halinde piyasaya sunabiliyordu. Bugün bu mekanizmanın yokluğunu yaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

“SADECE EVLER DEĞİL, ÜLKE ÇÖKÜYOR”
Açıklamada, fiyat artışlarının sadece bireysel haneleri değil, aynı zamanda sanayi, otelcilik ve yeme-içme sektörlerini de iflasa sürüklediği ifade edildi. Yönetim kurulu, "Bu fiyatlarla işletmeler ayakta kalamaz. Ülkenin temel ihtiyaçları ve halkın refahı gözetilmeksizin hiçbir devlet, cumhuriyet veya demokrasi sürdürülebilir olamaz" dedi.

"YENİDEN BAŞLAMAK İÇİN VİCDAN VE SEVGİ YETER"
KTEZO, çözümün mümkün olduğunu belirterek, yöneticilere ve halka vicdan, insan sevgisi ve ülkeye bağlılık çağrısında bulundu. "Ülkeyi yeniden inşa etmek, üretimi artırmak ve halkın temel ihtiyaçlarına öncelik vermek zorundayız" denilen açıklamada, bu gidişata bir an önce dur denilmesi gerektiği vurgulandı.

130-140 TL’ye yükselen patates fiyatları, ekonomik dengeleri sarsarken halkın ve sektörlerin bu yükün altından nasıl kalkacağı büyük bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Farkındalık İçin İskele’de Toplandılar30 Ekim 2024 Çarşamba 15:29
  • “3. Çocuk Hakları Festivali” 9 Kasım Cumartesi 14.00’ten itibaren Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda30 Ekim 2024 Çarşamba 12:47
  • Merit Park Hotel’in yenilikleri tanıtıldı28 Ekim 2024 Pazartesi 10:32
  • Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kampanyası!27 Ekim 2024 Pazar 17:48
  • Oğuzhan Öztürk, KKTC’nin tanıtımında dikkat çeken kişiler arasında25 Ekim 2024 Cuma 16:14
  • Özel Gereksinimli Bireyler için “Mutfak Eğitimleri” Tamamlandı, Sırada Staj Var20 Ekim 2024 Pazar 14:28
  • Kalp Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz uyardı.. Çakısteze dikkat!09 Ekim 2024 Çarşamba 10:49
  • Kıbrıs Otizm Derneği’nden Farkındalık İçin Özel Etkinlik: Aileler ve Uzmanlar Bir Araya Geliyor09 Ekim 2024 Çarşamba 09:43
  • Meyve sineğinin beyni, insanlardaki düşünme sürecine ışık tutuyor06 Ekim 2024 Pazar 11:00
  • Aziz Sancar'ın "beyin kanseri" çalışması insanlarda denenecek03 Ekim 2024 Perşembe 12:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti