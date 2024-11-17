KKTC'de 130-140 TL'ye satılan patates iflasın göstergesi mi?

Kuzey Kıbrıs'ta son günlerde patatesin kilogram fiyatı 130-140 TL’ye ulaşarak hem halkın hem de sektör temsilcilerinin tepkisini çekti

Kuzey Kıbrıs'ta son günlerde patatesin kilogram fiyatı 130-140 TL’ye ulaşarak hem halkın hem de sektör temsilcilerinin tepkisini çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Yönetim Kurulu, bu durumun yalnızca ekonomik bir sorun değil, ülke yönetiminin temel ihtiyaçları karşılamadaki başarısızlığının göstergesi olduğunu savundu.

"PATATES, HALKIN TEMEL GIDA MADDELERİNDEN BİRİDİR"

KTEZO açıklamasında, patatesin lüks bir ürün değil, temel bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, "Patates, et ve süt gibi halkın yaşamını sürdürebilmesi için vazgeçilmezdir. Ancak bu fiyatlarla ne hane halkı ne de iş yerleri ayakta kalabilir" denildi.

ÜRETİM VE TEDARİKTE CİDDİ SORUNLAR

Yönetim kurulu, ülkede üretim ve tedarik süreçlerinin büyük ölçüde zayıfladığını ve bu durumun fiyat artışlarının temel nedeni olduğunu belirtti. Özellikle, Tarım Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) devre dışı bırakılmasının bu tabloyu derinleştirdiği vurgulandı. "Bir zamanlar TÜK, patates gibi ürünleri soğuk hava depolarında muhafaza ederek ihtiyaç halinde piyasaya sunabiliyordu. Bugün bu mekanizmanın yokluğunu yaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

“SADECE EVLER DEĞİL, ÜLKE ÇÖKÜYOR”

Açıklamada, fiyat artışlarının sadece bireysel haneleri değil, aynı zamanda sanayi, otelcilik ve yeme-içme sektörlerini de iflasa sürüklediği ifade edildi. Yönetim kurulu, "Bu fiyatlarla işletmeler ayakta kalamaz. Ülkenin temel ihtiyaçları ve halkın refahı gözetilmeksizin hiçbir devlet, cumhuriyet veya demokrasi sürdürülebilir olamaz" dedi.

"YENİDEN BAŞLAMAK İÇİN VİCDAN VE SEVGİ YETER"

KTEZO, çözümün mümkün olduğunu belirterek, yöneticilere ve halka vicdan, insan sevgisi ve ülkeye bağlılık çağrısında bulundu. "Ülkeyi yeniden inşa etmek, üretimi artırmak ve halkın temel ihtiyaçlarına öncelik vermek zorundayız" denilen açıklamada, bu gidişata bir an önce dur denilmesi gerektiği vurgulandı.

130-140 TL’ye yükselen patates fiyatları, ekonomik dengeleri sarsarken halkın ve sektörlerin bu yükün altından nasıl kalkacağı büyük bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.