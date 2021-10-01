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KKTC'de Üniversitelere 533 öğrenci daha , lider YDÜ

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Türkiye 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
KKTC'de Üniversitelere 533 öğrenci daha , lider YDÜ

Ek yerleştirme sonuçlarına göre 533 Türkiyeli öğrenci Kuzey Kıbrıs üniversitelerine yerleşme hakkı kazandı.

 

Buna göre;

Yakın Doğu Üniversitesi’ne 175, Girne Amerikan Üniversitesi’ne 64, Lefke Avrupa Üniversitesi’ne 61, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne 54, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne 51, Uluslararası Final Üniversitesi’ne 46, Girne Üniversitesi’ne 33, Kıbrıs İlim Üniversitesi’ne 19, Adakent Üniversitesi’ne 9, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’ne 7, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ne 4, Kafkas Üniversitesi’ne 4, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’ne 3, Rauf Denktaş Üniversitesi’ne 1, Kıbrıs Batı Üniversitesi’ne 1, Akdeniz Karpaz Üniversitesi’ne 1 öğrenci yerleşti.

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