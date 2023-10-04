KKTC,“İstanbul Turizm 2023” turizm fuarında tanıtılacak

KKTC, 4-5 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul’da, İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleşecek olan “İstanbul Turizm 2023” turizm fuarında tanıtılacak.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Dream Project tarafından turizm ve MICE sektöründe yıllardır başarı ile gerçekleştirdiği fuar ve etkinliklere büyük bir heyecanla yenisini ekliyor.

Başbakan Yardımcılığı, turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı olarak, “Turizm sektörü tüm renkleriyle bir araya geliyor” mottosuyla yola çıkılarak, 4-5 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek ‘İstanbul Turizm Fuarı’ Türkiye ve dünyadaki turizm profesyonellerini bir araya getirerek yeni iş birliklerinin oluşmasına olanak sağlarken aynı zamanda yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılacağı geniş bir platform yaratmayı hedefliyor.

60 m2 lik modern ve fonksiyonel bir stand halinde dizayn edilen KKTC standında, ülkemiz turistik ürünlerini ve güzellikleri yansıtan görseller yer almaktadır.

KKTC’nin tarihi eserleri, yiyecek-içecek kültürü, doğası, plajları ve yapılabilecek aktiviteler ile ilgili fotoğrafların yanı sıra, KKTC’yi tanıtıcı çeşitli tanıtım broşürleri de standda yer alacak.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) yetkilileri de fuarda yer alacak.

BAKAN ATAOĞLU, FUAR AÇILIŞ SERAMONİSİNE KATILMAK ÜZERE İSTANBUL’A GİDİYOR...

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, 4 – 5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek İstanbul Turizm Fuarı açılış seramonisine katılmak üzere, bugün İstanbul’a gidiyor.

Ataoğlu, 4 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan İstanbul Turizm Fuarı açılış seramonisinde ayrıca açılış konuşması da gerçekleştirecek.