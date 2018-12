Kocias: “Kimse güvenlik önerimi terk etme hakkına sahip değil”

Yunanistan Dışişleri eski Bakanı Nikos Kocias, Kıbrıs sorununda, “Garanti anlaşmaları ve işgal meselesi o kadar geriye düşmüştü ki, önerimi sunduğumda en ‘imkansız’ (ihtimal vermediğim) taraflardan saldırıya uğradım. Bunlardan bazıları, hiç yüzleri kızarmadan bana parmak bile salladı” dedi.

Kocias, Fileleftheros’a verdiği özel röportajda Güvenlik ile ilgili önerisinin BM Genel Sekreteri tarafından da benimsendiğini belirterek “Bu, Lefkoşa ve Atina’da kimse bu kazanımı terk etme hakkına sahip değil” ifadelerini kullandı.

Kocias’a, geçen eylül ayında New York’ta garantörler arasında gerçekleşen görüşmede NATO konusunun görüşülüp görüşülmediği soruldu. TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile garantörlerin yetkisine giren iki küçük anlaşma konusunu konuştuklarını belirten Kocias “konuşma sonunda kendilerine 4 çözüm var dedim. Önermedim. Not ettim. Eksilerini ve artılarını izah ettim. Bizim tarafa söyleyeceğimi bildirdiğim şeyleri (New York’ta) söyledim” dedi.

Kocias, New York’ta Türklere NATO’nun işlerine gelip gelmediğinin ve böyle bir durumda Ada’dan çekilip çekilmeyeceklerinin sorulduğunu ancak bunun da (Türklerin) hoşlarına gitmediğini söyledi, Ankara’nın gerçekte garantileri ve askeri, Kıbrıslı Türkleri korumak için değil Kıbrıs’ı kontrolü altına almak için istediğini” iddia etti.

“Kıbrıs’ta, işgal askeri ve garanti hakkı olmayan çözüm arıyoruz” diyen Kocias konfederal çözümle ilgili görüşünü de “üniter devletten konfederasyona gidildiğinde sonuç her zaman devletin dağılması olur” diyerek ortaya koydu.