  • BIST 91.861
  • Altın 214,757
  • Dolar 5,2925
  • Euro 6,0370
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Kocias: “Kimse güvenlik önerimi terk etme hakkına sahip değil”

»
Kocias, Fileleftheros’a verdiği özel röportajda Güvenlik ile ilgili önerisinin BM Genel Sekreteri tarafından da benimsendiğini belirterek “Bu, Lefkoşa ve Atina’da kimse bu kazanımı terk etme hakkına sahip değil” ifadelerini kullandı.
Kocias: “Kimse güvenlik önerimi terk etme hakkına sahip değil”

Yunanistan  Dışişleri eski Bakanı Nikos Kocias, Kıbrıs sorununda, “Garanti anlaşmaları ve işgal meselesi o kadar geriye düşmüştü ki, önerimi sunduğumda en ‘imkansız’ (ihtimal vermediğim) taraflardan saldırıya uğradım. Bunlardan bazıları, hiç yüzleri kızarmadan bana parmak bile salladı” dedi.

Kocias, Fileleftheros’a verdiği özel röportajda Güvenlik ile ilgili önerisinin BM Genel Sekreteri tarafından da benimsendiğini belirterek “Bu, Lefkoşa ve Atina’da kimse bu kazanımı terk etme hakkına sahip değil” ifadelerini kullandı.

Kocias’a, geçen eylül ayında New York’ta garantörler arasında gerçekleşen görüşmede NATO konusunun görüşülüp görüşülmediği soruldu. TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile garantörlerin yetkisine giren iki  küçük anlaşma konusunu konuştuklarını belirten Kocias “konuşma sonunda  kendilerine 4 çözüm var dedim. Önermedim. Not ettim. Eksilerini ve artılarını izah ettim. Bizim tarafa söyleyeceğimi  bildirdiğim şeyleri (New York’ta) söyledim” dedi.

Kocias, New York’ta Türklere NATO’nun işlerine gelip gelmediğinin ve böyle bir durumda Ada’dan çekilip çekilmeyeceklerinin sorulduğunu ancak bunun da (Türklerin) hoşlarına gitmediğini söyledi, Ankara’nın gerçekte garantileri ve askeri, Kıbrıslı Türkleri korumak için değil Kıbrıs’ı kontrolü altına almak için istediğini” iddia etti. 

“Kıbrıs’ta, işgal askeri ve garanti hakkı olmayan çözüm arıyoruz” diyen Kocias konfederal çözümle ilgili  görüşünü de “üniter devletten konfederasyona gidildiğinde sonuç her zaman devletin dağılması olur” diyerek ortaya koydu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tornaridis: “Federal çözümden başka yol yok”23 Aralık 2018 Pazar 13:50
  • Çelebis: “Anastasiadis’in ne demek istediğini anlamıyorum”23 Aralık 2018 Pazar 13:45
  • Grivas müzesine AKEL’den tepki21 Aralık 2018 Cuma 12:55
  • Fotiu Dipkarpaz’ı ziyaret etti21 Aralık 2018 Cuma 12:50
  • AB Komisyonu’ndan Güney Kıbrıs’a mülteciler için 3,1 milyon euro katkı21 Aralık 2018 Cuma 12:45
  • Neofitu “Ulusal Tsunami” konusunda “Sayfayı Çevirdi”21 Aralık 2018 Cuma 12:40
  • Eastmed boru hattında uzlaşı sağlandı21 Aralık 2018 Cuma 12:35
  • Rum Siyasi Partilerden KKTC’deki türk faaliyetleri konusunda açıklamalar21 Aralık 2018 Cuma 11:20
  • TMK 300 Milyon STG tazminata karar verdi, başvurularda ise artış var21 Aralık 2018 Cuma 11:10
  • Anastasiadis: İşleyebilirlik güvenceye alınmadan dönüşümlü başkanlık yok19 Aralık 2018 Çarşamba 15:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti