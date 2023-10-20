  • BIST 7769.03
  • Altın 1778.906
  • Dolar 28.0205
  • Euro 29.6428
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİsrail, sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Filistin'de büyükelçilik açacağız

» »
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in ve Filistin'in Bogota büyükelçilikleriyle görüşmesinin ardından Ramallah'ta büyükelçilik açacağını açıkladı.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Filistin'de büyükelçilik açacağız

Petro, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, İsrail'in Bogota Büyükelçisi Gali Dagan ve Filistin'in Bogota Büyükelçisi Raoulf Almalk ile çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Büyükelçilerle görüşmesinden sonra Ramallah'ta elçilik açacağını belirten Petro, "İki bağımsız ve özgür devletin önünü açacak bir uluslararası barış konferansına ulaşma konusundaki tutumumu ifade ettim. Barış içinde yaşaması gereken ve bu haklara sahip İsrailli ve Filistinli çocuklara dayanışmamı vurguladım. Gazze'ye insani yardım taşıyan bir uçak göndereceğiz. Kolombiya, büyükelçiliğini Filistin Ramallah'ta açacak." ifadelerini kullandı.

Petro'dan Filistin'e destek

Petro, 9 Ekim'de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'ın saldırısına cevap verme şeklini eleştirmişti.

İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Petro, "Filistinli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, İsrailli çocukların huzur içinde uyumasıdır. İsrailli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, Filistinli çocukların huzur içinde uyumasıdır." ifadesini kullanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cezayir'de İsrail’in saldırılarından dolayı tüm sportif faaliyetler askıya alındı19 Ekim 2023 Perşembe 08:46
  • İsrail'in Gazze'ye saldırılarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine çağrı19 Ekim 2023 Perşembe 08:25
  • İsrail, sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor19 Ekim 2023 Perşembe 08:24
  • İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bir camiye saldırısında ölen ve yaralılar olduğu belirtildi18 Ekim 2023 Çarşamba 20:36
  • Ürdün: Filistinlileri Batı Şeria'dan uzaklaştırmaya yönelik her türlü girişimi bir savaş ilanı olarak değerlendireceğiz.18 Ekim 2023 Çarşamba 20:29
  • Norveç: Hastanelere saldırılar hukuka aykırıdır18 Ekim 2023 Çarşamba 08:35
  • Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı: İsrail’in Gazze'deki hastane saldırısının nihai sorumlusu ABD18 Ekim 2023 Çarşamba 08:35
  • Abbas: İsrail, akıttığı kandan sorumlu tutulmalı, cezalandırılmalı18 Ekim 2023 Çarşamba 08:34
  • Gazze'de doktorların feryadı: Bu katliam, bu tam anlamıyla bir soykırım18 Ekim 2023 Çarşamba 08:32
  • BM Gazze'deki hastaneye saldırıyı kınadı18 Ekim 2023 Çarşamba 08:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti