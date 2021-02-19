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Kolombiya'da 2002-2008 Yılları Arasında En Az 6 Bin 400 Kişi Yargısız İnfazla Öldürülmüş

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Kolombiya'da 2002-2008 yılları arasında ülkenin çeşitli bölgelerinde 6 bin 400'den fazla kişinin yargısız infaz sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı. 
Kolombiya'da 2002-2008 Yılları Arasında En Az 6 Bin 400 Kişi Yargısız İnfazla Öldürülmüş

Kolombiya'da 2002-2008 yılları arasında ülkenin çeşitli bölgelerinde 6 bin 400'den fazla kişinin yargısız infaz sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı. 

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile Barış antlaşması çerçevesinde kurulan Özel Barış Hukuku (JEP), ordunun şiddetin yoğun olduğu 2002-2008 yıllarında terör örgütlerine yönelik yaptığı operasyonlara dair rapor hazırladı.

Raporda, bu yıllar arasında 6 bin 400'den fazla kişinin yasa dışı şekilde infaz edildiği belirtildi. 

JEP, savcılık tarafından açıklanan 2 bin 228 sayısının gerçeği yansıtmadığına dikkati çekerek, mağduriyetlerin yüzde 66'sının Antioquia, Karayip Sahili, Norte de Santander, Huila, Casanare ve Meta bölgelerinde meydana geldiğini bildirdi. 

Soruşturma kapsamında alınan kararların müşahede edilmesi için Devlet Başsavcılığına ve Sulh Mahkemesine 15 gün süre verileceğini aktaran JEP, ikinci aşamada Arauca, Boyaca, Caqueta, Guainia, Guaviare, Sucre ve Putumayo gibi şiddetin yoğun olduğu bölgelerde çalışma yapacaklarını açıkladı. 

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) 2002-2008 yıllarında 3 binden fazla kişinin, "yanlış pozitif" ölüm denilen şekilde yoksul, uyuşturucu bağımlısı ve engelli sivillerin kaçırılıp Kolombiya güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı. 

Yerel medyada çıkan haberlere göre ise güvenlik güçlerinin öldürdükleri sivillere terörist üniformaları giydirip savaş sırasında öldürülmüş gibi kamuoyuna sunulduğu iddiaları birçok kez gündeme gelmişti.  

JEP'İN AMACI NEDİR

Eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasındaki Barış antlaşması çerçevesinde kurulan JEP, temel amacı mağdurların haklarını yerine getirmek ve silahlı çatışmalarda yaşanılan tüm olayların araştırılarak hesap verilebilirlik sistemi olarak kabul edildi. 

JEP üyelerinin yetki alanları içinde müdahil olan üçüncü tarafların soruşturulduğu ve yargılandığı geçiş dönemi adaleti mekanizması olarak kabul ediliyor.

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