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Komisyon yeniden toplanıyor

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu Cuma günü toplanacak
Komisyon yeniden toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2021 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere Cuma günü toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapıan açıklamaya göre, Bakanlığın çağrısı ile yapılacak Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı Covid-19 önlemleri çerçevesinde , 5 Şubat  Cuma günü saat 11.00’de Dışişleri Bakanlığı Konferans salonunda gerçekleşecek.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun daha önce yapılan toplantılarında taraflar arasında uzlaşma sağlanamamış ve yeni asgari ücret belirlenememişti.

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