KONDA, referandum için tahminini açıkladı

KONDA, 16 Nisan'da yapılacak olan anayasa değişikliği kanununa ilişkin referandum için tahminini ilk kez açıkladı.

KONDA Türkiye'nin önemli anket şirketlerinin başında geliyor. Yönetim Kurulu Başkanlığını Tarhan Erdem ile Genel Müdürlüğünü ise Bekir Ağırdır yapıyor.

Her iki isim de siyaset dünyası tarafından yakından tanınıyor. Şirket referandum için bugüne kadar anket açıklamadı.

İlk kez bir araştırma paylaşıyorlar:

KONDA'nın yüzde 99 güven aralığında hata payını artı-eksi yüzde 2,2 olarak duyurduğu araştırmasına göre, "Evet" oyu yüzde 51,5 oranında önde gözükürken, "Hayır" oyu ise yüzde 48,5 bandında. Araştırma sonuçlarına göre, halen kararsız olan ve sandığa gitmeyeceğini açıklayanların oy oranı yüzde 9 olarak yer alıyor. Konda, hata payı ve kararsız seçmen oranına da dikkat çekerek, "Bu bulgular araştırma hata payı dahilinde değerlendirildiğinde sonuca dair halen kesin bir yargıda bulunmak yanıltıcı olabilecektir" notunu düşüyor.

Seçime katılımın yüzde 90 mertebesinde olacağı tahmin edilen ve yurt dışı seçmenlerin oylarının hesaba katılmadığı belirtilen araştırma, 30 ilin 124 ilçesine bağlı 197 mahalle ve köyde 3 bin 462 kişiyle yüz yüze yapılan görüşmelere dayanıyor.



Erdoğan sahaya indi,

"Evet" oyları arttı

KONDA'nın seçmenin eğilimlerini ölçen barometre grafiğine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sahaya indiği 4 Şubat 2017 tarihinden itibaren yüzde 40 civarında gözüken "Evet" oyları yaklaşık yüzde 7 oranında bir artış gösteriyor. Yine grafiğe göre, Almanya ve Hollanda ile yaşanan kriz de (11 Mart 2017) "Evet" oyunu etkileyen faktörler arasında.

KONDA'nın internet sitesinde yayımlanan (13 Nisan 2017) sonuçlar aynen şöyle: