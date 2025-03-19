  • BIST 10085.04
  • Altın 3768.949
  • Dolar 38.0294
  • Euro 41.5662
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKACHP’den İmamoğlu’nun diploma iptaline sert tepki: Bu kararı tanımıyoruz

“Konut Edindirme Yasası” Resmi Gazete'de!

» »
Başbakan Ünal Üstel, gençlerin uygun fiyatla konut sahibi olabilmesi için sosyal konut projelerinin yeniden başlatıldığını duyurdu.
“Konut Edindirme Yasası” Resmi Gazete'de!

Başbakan Ünal Üstel’in gençlerin uygun fiyata konut sahibi olabilmesi için sosyal konut projelerinin yeniden başlatıldığını açıklamasının ardından “Konut Edindirme Yasası” tahtında hazırlanan tüzük Resmi Gazetede yayımlandı.

“Konut Hak Sahipliği için Başvuru ve Kura Çekimi İle İlgili Usul ve Esaslar Tüzüğü”, mortgage sistemiyle sosyal konut yapılması sürecinde, başvuru yapacak yurttaşların doldurması gereken formaları, başvuruda sunulacak belgeleri ve kura çekimine ilişkin usul ve esasları içeriyor.

Tüzüğe göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları için projelendirilen ortak kullanım alanları hariç en az 60 en çok 140 metrekare kapalı alanı olan yapılardan oluşacak konutlar için hak sahipliği başvuruları idare tarafından hazırlanıp Kaymakamlık aracılığıyla köy kahvelerine asılacak yazılı duyuruyla ilan edilecek tarihler arasında kabul edilecek.

YURT DIŞINDA BULUNAN DÖVİZ VEYA TÜRK LİRASI CİNSİNDEN İTİBARİ PARALARIN KKTC EKONOMİSİNE KAZANDIRILMASINA YASAL TEŞVİK

Öte yandan Yurt Dışındaki İtibari Paraların Ekonomiye Kazandırılması hakkında Yasa Tasarısı, Resmi Gazetede yayımlanarak halkın bilgisine getirildi.

Tasarı, yurt dışında bulunan döviz veya Türk Lirası cinsinden itibari paraların vergisi ödenmek koşuluyla KKTC ekonomisine kazandırılmasını teşvik, ekonomik canlanma, likidite artışı ve vergi gelirlerinin artmasını sağlanma hedefiyle hazırlandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Arıklı’dan Cenevre zirvesi yorumu: Bir sıfırdan büyüktür19 Mart 2025 Çarşamba 11:36
  • Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasası halkın bilgisine sunuldu19 Mart 2025 Çarşamba 11:06
  • 5+1 Kıbrıs zirvesinden "Güven Yaratıcı Önlemler" çıktı...18 Mart 2025 Salı 17:26
  • Meteoroloji’den toz uyarısı18 Mart 2025 Salı 14:17
  • Bakan Çavuş: Bu yıl içinde ülkeye 10 bin küçükbaş hayvan getirilecek18 Mart 2025 Salı 12:43
  • Çatalköy Küçük Esnaf Sanayi Bölgesi’ndeki 3 boş parselin kiralanması için 7 Nisan’a kadar müracaat kabul edilecek18 Mart 2025 Salı 12:39
  • Lefkoşa ve Gazimağusa Yolunda Peş Peşe Trafik Kazaları!18 Mart 2025 Salı 12:18
  • "Güven artırıcı önlemlere "işbirliği" demekte serbestsiniz "18 Mart 2025 Salı 12:10
  • KKTC’de İkamet İzinsiz Yaşayan 3 Kişi Tutuklandı18 Mart 2025 Salı 12:08
  • Lefkoşa’da Park Halindeki Araca Şişe Fırlatıldı: 1 Kişi Tutuklandı18 Mart 2025 Salı 11:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti