Konya'da eğitim uçağı düştü... TC MSB: Pilot şehit oldu

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağının eğitim esnasında düştü.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda bulunan, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Northrop F-5 uçağının akrobasi grubu Türk Yıldızları'nın eğitimi esnasında düştüğü öğrenildi.

Arama kurtarma ekipleri tarafından pilotu arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

TC MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konuyla ilgili açıklama yaptı. MSB yaptığı açıklamada, "Konya’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da vefat eden pilotla ilgili başsağlığı diledi: "Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum."

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay olay yerine çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini belirterek, “"Şehrimizde icra edilen Anadolu Kartalı Tatbikatı kapsamında uçuş yapan askeri uçağın düştüğü yönünde bir bilgi ulaştı. Ekiplerimiz, sağlık ve arama kurtarma birimleri olay yerine intikal ediyor. Duamız can kaybının olmaması " dedi.