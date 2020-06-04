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Koop. Merkez Bankasında grev rüzgarı

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Koop. Merkez Bankasına bağlı Levazım Şübesine alınmayı düşünülen 5 kişi ile ilgili olarak grev ve eylem rüzgarları esmeye başladı.
Koop. Merkez Bankasında grev rüzgarı

Koop. Merkez Bankasına bağlı Levazım Şübesine alınmayı düşünülen 5 kişi ile ilgili olarak grev ve eylem rüzgarları esmeye başladı. Siyasi erke yakın 5 kişinin, Koop. Levazım Şübesine istihdam edilmek istenmesine, Koop. Merkez Bankasında yetkili sendika Koop. Sen’in karşı olduğu ve yönetim kuruluna eylem ve grev yapabileceklerini bildirdikleri öğrenildi.

Koop. Levazım Şübesine alınacak 5 kişiden ZY’nin Mağusa Levazım Şübesinde işe başladığı, RA isimli şahsın da işe başlatılmak için beklemekte olduğu belirlenirken, Koop. Sen yönetim kurulunun toplanarak işe girişleri engellemek için yol haritasını konuştuğu öğrenildi.

Koop. Sen Başkanı Mehmetali Güröz yapmış olduğu açıklamada, Koop. Çalışanları olarak bizler geçen yıl çok fedakarlıklarda bulunduk. Çalışanlar olarak önce maaşlarımızdan %20 kesinti yapılmasını kabul ettik. Sonrasında 13. Maaşlarımızın o fedakarlıklar çerçevesinde bizlere ödenmemesine de rıza göstertttik. İş yerlerimizin zora girmemesi ve çalışanların işten durdurulmaması için bayramlık paramızın yanısıra prim ve hayat pahalılığı ödeneklerinin tasarruf çerçevesi dahilinde ödenmemesine göz yumduk dedi.

Mehmetali Güröz açıklamasına devamla, biz iş yerlerimizin zorda kalmaması, çalışan arkadaşlarımızın işinden olmaması için tasarruf çerçevesinde alınan kararlara uyarken, yönetim kurulunun 5 kişiyi istihdam etmek için karar almasını kabul edemeyiz. 5 kişiden bir bayanın Levazım şübesinde işe başladığını öğrendik. Bize işi görmesi ve öğrenmesi için işe başlatıldığı ve işi beğenirse devam edeceği söylendi. Bir kişinin daha beklemede olduğu ancak henüz işe başlamadığını belirtildi. Çalışanlar olarak iş yerlerimizin zorda kalmaması için bizler fedakarlık yaparken, yönetimin istihdam yapmasını asla kabul edemeyiz. Bunun gerçekleşmesi halinde de eylem ve grev her türlü yasal hakkımızı kullanacağız ifadesinde bulundu.

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