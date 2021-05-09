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Köpeğe kaşıkla yemek yedirdi, sosyal medyada tartışma konusu oldu

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Ankara'da konaklama tesisinde ailesiyle yemek yiyen Sema Şenol, yanına gelen sokak köpeğine kaşıkla yemekten yedirdi. O anlar sosyal medyada 1 milyondan fazla izlenirken, yemeğin kaşıkla yedirilmesi tartışıldı.
Köpeğe kaşıkla yemek yedirdi, sosyal medyada tartışma konusu oldu

Ankara'da konaklama tesisinde ailesiyle yemek yiyen Sema Şenol, yanına gelen sokak köpeğine kaşıkla yemekten yedirdi. O anlar sosyal medyada 1 milyondan fazla izlenirken, yemeğin kaşıkla yedirilmesi tartışıldı.

Ankara'dan Kahramanmaraş'a gelen Sema Şenol, dinlenmek ve yemek için bir konaklama tesisinde mola verdi. Şenol, yemek yerken bu sırada yanlarına sokak köpeği geldi. Köpeğin aç olduğunu fark eden Sema Şenol, yemek yediği kaşıkla köpeğe de yedirdi. Köpeği kendi yediği köfte ve pilavla besleyen Şenol, o anları sosyal medyada da paylaştı.  

Yorumcular ikiye bölündü, garson kaşığı çöpe attı

Şenol'un köpeğe kaşıkla yemek yedirdiği video, sosyal medyada gündem oldu. 1 milyon 300 bin kez izlenen video yaklaşık 4 bin de yorum aldı. Yorum yapanlar ise Sema Şenol'un köpeğe yemek yedirme şeklinden dolayı ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar köpeğe kaşıkla yemek yedirmenin yanlış olduğunu, o kaşığın başka insanlar tarafından da kullanılacağını, köpeğin önünde bir kap bırakılması gerektiğini savundu. Bazı kullanıcılar ise aç bir hayvana şefkat gösterip onu beslemenin kaşıktan daha önemli olduğunu söyledi.

Öte yandan köpeğin karnını doyurup ayrıldıktan sonra garsonun Sema Şenol’a köpeğe gösterdiği sevgiden dolayı teşekkür ederek, daha sonra kullanılmaması için kaşığı çöpe attığı belirtildi.

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