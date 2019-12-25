Korcan'ın cezanesinde göz yaşları sel oldu...
Aile siyasetçilere tepki gösterdi!
Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, saat 07.45 sıralarında meydana gelen trafik çarpışmasında hayatını kaybeden 41 yalındaki Esra Korcan bugün Gazimağusa'da Lala Mustafa Paşa camii'nde düzenlenen cenaze töreninden sonra Mağusa mezarlığında toprağa verildi.
Cenzae töreninden Korcan'ın yakınları siyaetçilere tepki gösterdi.
Ne olmuştu?
Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, saat 07.45 sıralarında, 59 yaşındaki Hüseyin Yusuf Erçika, yönetimindeki KB 685 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Turunçlu yol kavşağına yaklaştığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj içerisinden karşı şeride geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten Lefkoşa istikametine doğru gelmekte olan 41 yaşındaki Esra Korcan yönetimindeki JS 170 plakalı araç ile çarpışmış ve Esra Korcan olay yerinde hayatını kaybetmişti.
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