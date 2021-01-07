Koronada Umut Veren Kök Hücre Tedavisi

Korona virüsüne karşı ABD'de geliştirilen yeni bir tedavi yönteminin denemelerine FDA'dan bir haftada onay çıktı.

Korona virüsünün tedavisinde yeni bir yöntem umut verdi. ABD’deki Miami Üniversitesi’nde yürütülen çalışmada bilim insanları, yeni doğan bebeklerin kordon kanında bulunan kök hücrelerin, 85 yaşın altındaki ağır Covid-19 hastalarının hayatta kalma olasılığını iki kat artırdığını belirledi. Tedavi ile tek bir göbek kordonu 10 bin hastanın hayatını kurtarabilecek.

NTV'de yer alan habere göre çalışmanın ayrıntılarını yazan Prof. Camillo Ricordi, "korona virüsüne karşı ucuz ve etkili bir tedavinin anahtarını ellerinde tuttuklarını" söyledi. Ricordi, "Kök hücre tedavisi normal bağışıklık tepkisini geri yüklemek ve yaşamı tehdit eden komplikasyonları tersine çevirmek için akciğerdeki akıllı bir bomba teknolojisi gibi" ifadelerini kullandı.

Stem Cells Translational Medicine dergisinde yayınlanan yazısında Jackson Memorial Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören 24 ağır Covid-19 hastasına kök hücre tedavisi uygulandığı, tedavi grubundaki her denek için toplam 200 milyon kök hücre kullanıldığı belirtildi.