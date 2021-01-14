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Koronavirüs aşısı olan Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz, yan etkileri açıkladı

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Koronavirüs aşısı olan Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz, yan etkileri açıkladı
Koronavirüs aşısı olan Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz, yan etkileri açıkladı

Ankara'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kovid-19 aşısı olan Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Aşının ilk yan etkileri uygulanma bölgesinde ağrı, baş ağrısı, yorgunluk, kas-eklem ağrısı gibi istenmeye yan etkiler. 48 saat içinde de sonlanıyor bunlar" dedi.

Dün TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte koronavirüs aşısı olan Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yan etkileri anlattı.

Doç. Dr. Kayıpmaz, aşı olduktan sonra uygulama noktasında hafif ağrı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bunun dışında baş ağrısı, yorgunluk, kas-eklem ağrısı gibi istenmeye yan etkiler. 48 saat içinde de sonlanıyor bunlar. Aşıya bağlı alerjik reaksiyonlar gözlenebiliyor nadir de olsa. Aile sağlığı merkezleri ve hastanelerde bu durumlara karşı gerekli önlemler alınmış durumda. Aşı olan kişi 15 dakika boyunca izleniyor. Beklenmedik alerjik reaksiyona karşı da önlemlerimiz hazır durumda bekletiliyor"
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