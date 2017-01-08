Kötü hava şartları, zirveye engel olmadı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre’de yer alacak Kıbrıs müzakereleri ve zirve için bugün adadan ayrılıyor.

Türkiye’yi etkisi altına alan karlı hava nedeniyle birçok uçak seferinin iptal olması üzerine daha önce bugün saat 13.00’te Ercan’dan ayrılacağı duyurulan Cumhurbaşkanı Akıncı ve heyeti, saat 11.00’de charter seferle yola çıkacak.

Akıncı, hareketinden önce saat 10.30’da Ercan Havalimanı’nda basına açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 25 kişilik Cenevre heyetinde, Müzakereci Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin, Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Müzakere Heyeti Üyesi ve Dış İlişkiler Uzmanı İpek Genç, Müzakere Heyeti Üyeleri Aslı Erkmen, Sertaç Güven, Güvenlik Danışmanı Halil Sadrazam, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Ömer Gökçekuş, Mülkiyet Komitesi Üyesi Layık Mesutoğlu, Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, 1. Derece Kadastro Sorumlusu Ahmet Alemdar, Harita Mühendisi Aslı Oral ve teknik uzmanların yer alacağı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Akıncı'ya eşi Meral Akıncı da eşlik edecek.