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Koyun sürüsünü görüntüleyen dronu kangal havada kaptı

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Dersim (Tunceli)’in Çemişgezek ilçesinde Kangal köpeklerinin haberini yapmak için havadan koyunların görüntüsünü almak isteyen gazetecilerin beş metre yükseklikteki dronunu kangal kaptı.
Koyun sürüsünü görüntüleyen dronu kangal havada kaptı

Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde sürü sahiplerinin kış şartlarında çektikleri zorlukları ve kurt saldırılarına karşı en büyük yardımcıları olan Kangal köpeklerini haberleştirmek isteyen DHA muhabrileri dronla görüntü almak istedi. Koyun sürüsünü çekmek için yükselen dronun yaklaştığını gören Kangal köpeğinin koşarak zıpladığı ve dronu kaptığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Sürü sahibi Seçkin Ekici, köpeğinin koyunlara hiçbir şeyi yaklaştırmadığını belirterek, “Köpeğimi Sivas’tan getirttim. Gerçekten harika bir köpek. Dron, koyunların üstüne geldiği anda köpek beş metre sıçrayarak havada kaptı” dedi. 

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