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SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Kremlin: NATO ülkeleri güçlerini batı sınırımıza konuşlandırdı

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Kremlin sözcüsü Peskov, yine NATO'yu suçlayıp, "saldırılar ne zaman sona erecek?" sorusuna yanıt verdi: Batı'dan sorularımıza yanıt istiyoruz, ondan sonra her şey biter.
Kremlin: NATO ülkeleri güçlerini batı sınırımıza konuşlandırdı

Kremlin sözcüsü Peskov, yine NATO'yu suçlayıp, "saldırılar ne zaman sona erecek?" sorusuna yanıt verdi: Batı'dan sorularımıza yanıt istiyoruz, ondan sonra her şey biter.

Kremlin Sözcüsü Peskov Rusya'nın defalarca güvende olmadığını hissettiğini ancak Batı'nın bu konuda yanıt vermediğini belirterek "NATO ülkeleri güçlerini batı sınırımıza yakın konuşlandırdı" dedi.

Ukrayna konusundaki endişelerini defalarca ilettiklerini ancak yanıt alamadıklarını vurgulayan Peskov, "Sorularımıza yanıt istiyoruz,ondan sonra herşey biter" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Rusya Devlet Başkanı Putin Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile Ukrayna krizini ve Batı'nın yaptırımlarını görüşeceğini söyledi.

Peskov "Ukrayna'ya kendi insanlarını öldürmemesi konusunda baskı yapmasını Batı'ya defalarca söyledik" dedi.

 

Orta Doğu'dan gönüllü savaşçı konusu 

 

Peskov "Hiçbir Rus Rus olmaktan utanmaz, eğer utanıyorsa gerçek Rus değildir" şeklinde sözlerini sürdürdü.

 

Kremlin Sözcüsü "Suriyeliler Rusya için Ukrayna'da savaşmaya gönüllü olabilir" dedi.

 

Rusya'nın pozisyonunun açık olduğunu belirten sözcü Ukrayna'nın da bu duruşun ne olduğunu bildiğini belirtti.

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