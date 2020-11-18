  • BIST 1.287
  • Altın 464,085
  • Dolar 7,7085
  • Euro 9,1540
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1748 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

Kritik FETÖ Operasyonunda 21 Tutuklama

»
Gelen son dakika haberine göre; FETÖ'nün jandarma yapılanması soruşturmasında 21 kişi tutuklandı. 48 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.
Kritik FETÖ Operasyonunda 21 Tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 6 Kasım'da 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 29'u çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif kamu görevlisi olan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 70 kişi gözaltına alındı.

Sorguya alınan şüphelilerden 57'si etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1’i emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden etkin pişmanlık ifadeleri yeterli görülmeyen 9 şüpheli ile birlikte toplam 21 şüpheli tutuklama istemiyle, 48 şüpheli de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hâkimliği de yapılan sorgunun ardından 21 şüphelinin tutuklanmasına, 48 şüphelinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Rum davalar zinciri ile karşı karşıya17 Kasım 2020 Salı 22:04
  • Erdoğan açıkladı: 'Sokağa çıkma yasağı, online eğitim, restoran ve kahvehanelere kapatma, seyircisiz spor' uygulamalarına geri dönüldü!17 Kasım 2020 Salı 20:23
  • Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Düne kadar yaptığın, söylediğin ne varsa tam tersini söyle, bunun ismi reform olsun!17 Kasım 2020 Salı 20:20
  • AKP'li Külünk: Koronavirüs kapatması isteyenlerin dertleri sağlık değil, Gezi 2 peşindeler17 Kasım 2020 Salı 20:05
  • Dünya Ve Türk Halterine Adını Altın Harflerle Yazdıran İsim: Naim Süleymanoğlu17 Kasım 2020 Salı 20:00
  • Ankara Rum davalar zinciri ile karşı karşıya17 Kasım 2020 Salı 19:26
  • Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na ‘’Ulan Dürzü’’17 Kasım 2020 Salı 18:03
  • Cicioğlu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı asli üyeliğine seçildi17 Kasım 2020 Salı 17:50
  • Akar: KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz.17 Kasım 2020 Salı 17:34
  • Kemal Kurkut davasında karar çıktı: Sanık polis hakkında beraat17 Kasım 2020 Salı 17:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti