KTAMS’tan kınama

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan İskele’de tebliği ve icra memurunun görevi başında darp edildiğini belirterek olayı kınadı…

Bengihan İskele Kaza Mahkemesi önünde yaptığı açıklamada Tebliği ve İcra Dairesi memurlarının mahkemelerin aldığı karar doğrultusunda görev yaptıklarını anımsatarak, darp edilmelerinin ve hakarete uygulamalarının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Bengihan, dairedeki personel eksikliğine de değinerek, personelin kendisini daha güvende hissetmesi için bu sayının artırılması gerektiğini kaydetti.



Bengihan, verilecek cezaların bu tür olayların tekrar yaşanmaması için caydırıcı olması gerektiğini vurguladı.

Mağusa Barosu Başkanı Mine Vehit de olayın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak darp ve hakarete uğrayan kadına ve sendikaya dayanışma belirtti.

Vehit, Tebliği ve icra memuruna şiddet uygulanması ve hakaret edilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.