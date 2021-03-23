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KTHES'ten hükümete ''Ücretli Yemek'' eleştirisi

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KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen günlük 14 veya 17 saat çalışmak zorunda kalan sağlık çalışanlarına verilen yemeğin ücret karşılığı verilmesini eleştirdi.
KTHES'ten hükümete ''Ücretli Yemek'' eleştirisi

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen günlük 14 veya 17 saat çalışmak zorunda kalan sağlık çalışanlarına verilen yemeğin ücret karşılığı verilmesini eleştirdi.

Açıklama şu şekilde:

Bazen sustuk, bazen konuştuk; ama bu kadarını görmedik

Sn. Başbakan Hamza Ersan Saner, Sn. maliye bakanı Dursun Oğuz’a sesleniyoruz.

Pandemi başladığı günden itibaren sağlık çalışanları olarak ciddi risk altında, ciddi gayret sarf ederek çalıştık ve çalışmaya devam etmekteyiz.

Sağlık Bakanlığı’nın hastanelere gönderdiği yazı ile Maliye Bakanlığı’nın 24 Mart 2021 tarihinden itibaren pandemiyle mücadelede öngörülen ücretsiz yemek servislerinin durdurulacağı ifade etmiştir.

Dünyada, tüm sağlık çalışanlarına her türlü desteği ve ödeneği kat ve kat sağlar iken ülkemizde daha ne kadar ezebiliriz, haklarını daha nasıl gasp edebiliriz diye düşünen bir zihniyetin hâkim olduğunu görmenin bizleri derinden üzdüğünü belirtmek isteriz.

Aslında konuşacak onca çok konu varken personele verilen yemek ile alakalı bir konuyu konuşmaktan bizlerin de hoşnut olmadığını belirtmek isterken Ne yazık ki bizleri bu duruma getirenler utansın diyoruz.

Günlük 14 veya 17 saat çalışmak zorunda kalan personele ve meslektaşlarımıza verilen yemeğin ücret karşılığı verileceği beyan edilmiştir.

Sizlerin de bildiği üzere son günlerde 10 meslektaşımızın pozitif çıktığı ve buna bağlı olarak 47 meslektaşımızın ise temaslı olarak hotellere yollandığı bir gerçektir.

Pozitif çıkan meslektaşlarımız içerisinden 5 kişinin acil durum, pandemi hastanesinde olduğunu ve 10 arkadaşımızın ise yakın temaslı olarak karantina altına alındığı. Geri kalan meslektaşlarımız ise uzak temaslı sayılarak, Lefkoşa ilçesi içerisinde bir hotele yerleştirilmişler ve 14 gün boyunca hotel de kalıp işe gidip hotele geri gelecekler ve ailelerinden uzak kalacaklardır.

Şimdi sizlere soruyorum acil durum hastanesinde çalışmakta olan meslektaşlarıma bu koşullarda hastane içerisinde mutfaklarında yemek yapmanın yasak olduğu bir ortamda temaslı sayılan meslektaşlarımızın yemek, yemek için herhangi bir restorandan yemek çağırmaları doğru olacak mı kocaman hayır diyoruz. Dışa teması sıfırladığımız hastanemizde, tek çaremizin hastane yemekhanesinin yemeği olduğu da kaçınılmazdır.

Aylardır hiçbir şekilde düşünmediğiniz biz sağlık çalışanlarına yemeğinizi paranız ile alın denmesi bir hükümet ayıbı olduğunu beyan ederken bu uygulamaya derhal son verilmesini talep ediyoruz.

Talebimize olumlu bir yanıt verilmemesi halinde sendikamız adına gerekli kararları hiç çekinmeden alacağımızdan şüpheniz olmasın.

KTHES

Y.K BAŞKANI

İBRAHİM ÖZGÖÇMEN

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