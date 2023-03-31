KTÖS: Atatürk Öğretmen Akademisinin üzerinden elinizi çekin.

İşte açıklama;

UBP-DP-YDP hükümeti ve Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu attıkları her adımla Atatürk Öğretmen Akademisi’ni kapatma yolunda olduklarını göstermektedirler.

İmzaladıkları ‘mali’ protokollere AÖA ile ilgili maddeler koymaktan çekinmeyenler, yaz aylarında Meclis’e gönderdikleri yasa tasarısıyla AÖA’yı işlevsiz hale getirmek isteyenler şimdi de kendi atadıkları AÖA Yönetim Kurulu’nun özerk karar almasına müdahale ederek tüm üyeleri görevden alma yoluna gitmiştirler.

Atatürk Öğretmen Akademisi çağdaş, demokratik, bağımsız ve özerk bir yükseköğrenim kurumu olarak yoluna devam etmelidir. Ülkemize çağdaş ve nitelikli öğretmen yetiştirme vizyonu geliştirilmesi adına öz kuruluşumuz olan Akademi’ye yatırım yapması gerekenlerin, ne yazık ki ortaya koyabildikleri tek vizyon görevden alma ve atamalardır.

Kıbrıslı Türklerin günümüzdeki laik ve demokratik toplumsal kimliğinin gelişmesinde öncü olan, 85 yıldır bu topluma ilkokul öğretmeni yetiştiren Atatürk Öğretmen Akademisi’ne yapılacak her türlü siyasi müdahalenin karşısında olacağımızı kamuoyuyla paylaşırız.

Saygılarımızla

Süleyman Gelener

KTÖS Eğitim Sekreteri