Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Emel Tel, çocukların bombalarla, trafik kazalarıyla hayatını kaybetmeyeceği bir düzen ve çocuk koruma politikası konusunda ısrarcı olduklarını vurgulayarak Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’e asli görevlerini yapma çağrısında bulundu.

Tel, göreve geleli on ay olmasına rağmen ne kısa vadeli ne de uzun vadeli bir proje üretmediğini savunduğu Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’in, asli görevinin öğretmen ve öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

KTÖS Başkanı Emel Tel yaptığı yazılı açıklamada, insan hayatına mal olan bu düzenin sorgulanması gerektiğini belirtti.

KTÖS’ün kurulduğu günden itibaren “toplum sorunları ile öğretmen sorunları iç içedir” ilkesiyle hareket ettiğini ifade eden Tel, nitelikli eğitim ve emek mücadelesinin yanında toplumsal sorunlara karşı da ses verdiklerini kaydetti.



Tel, KTÖS olarak son günlerde yaşanan sel felaketi, selden dolayı oluşan can kayıpları, bomba patlaması sonucu bir çocuğun hayatını kaybetmesi ve okuldaki yarım inşaattan düşerek bir çocuğun yaralanması nedeniyle vuku bulan olaylarla ilgili gelişmeleri toplumla paylaşma ihtiyacı duyduklarını belirtti.



“13 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUĞUMUZU KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ”



Bomba patlaması sonucu 13 yaşındaki bir çocuğu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Tel, “Her Aralık ayında askeri tatbikat ve her Şubat ayında askeri denetleme nedeniyle bomba atışları yapılan bölgede temizlenmeyen patlayıcı maddelerin infilak etmesi sonucu bir çocuğun hayatını kaybetmesinin sorumlusu adanın kuzeyinde kurdurulan askeri-siyasi rejimdir” ifadelerini kullandı.



GÜKAD’ın bu konuyu daha önce defalarca gündeme taşımasına karşın, GÜKAD’ın önerilerine kulak tıkayan gelmiş geçmiş hükümetlerin de bu olayın sorumlusu olduğunu belirten Tel, ölen çocuğun ailesinin eski bir eğitim bakanının çiftliğinde çalışması ve orada yaşamasının ise daha da üzücü bir durum olduğunu kaydetti.



KTÖS Başkanı Tel, bu çağda canlı bomba kullanılarak tatbikat yapılmasının akla mantığa sığmadığını belirterek “Her türlü askeri tatbikatın iptal edilmesi ve sivilleşme üzerine çalışma yapılmasını istiyoruz. Bu ülkede artık askeri tatbikatlar yapılmasını, bombalar atılmasını istemiyoruz” dedi.



“ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI İSTİYORUZ”



“Yaşamak, her çocuğun temel hakkıdır ve herkesin ilk görevi çocukların yaşamını korumaktır” ifadelerini kullanan Tel, çocuklarla ilgili bütün yasa ve uygulamaları oluşturanların, önce çocukların yararını düşünmek zorunda olduklarını vurguladı.



Devletin, çocukların koruma ve bakımını üstlenenlerin sorumluluklarını yerine getirmeleri için önlemleri alır ve onların sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerine bakması gerektiğini kaydeden Tel, “Devlet, çocuk hakları sözleşmesinin sadece bu iki maddesini uygulayabilse, 13 yaşındaki Mahir, Pazartesi günü okulunda olacaktı. Olayın sorumluları sadece Mahir’in hayatını değil, eğitim hakkını da çaldı” dedi.



“DEĞİRMENLİK BÖLGESİNDE BİR ÖĞRENCİ YARALANDI”



Değirmenlik bölgesindeki bir lisede bir öğrencinin yarım kalmış inşaattan düşerek, boğazına demir girmesi sonucu yaralandığını anımsatan Tel, “Yıllarca tamamlanmamış bir binanın okul içerisinde tehlike arz edecek boyuta ulaşmasının sorumlusu Eğitim Bakanlığı’dır. Can kaybı olmaması olayın sevindirici tarafıyken, bu konuda tüm okulları kapsayıcı gerekli önlemlerin alınması artık bir sorumluluk olmalıdır” ifadelerini kullandı.



Devletin kendi yasaları ve kurumları ile çocukları koruyacak potansiyele sahip olmadığını kaydeden Tel, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin referans alınarak, çocuk koruma politikasının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.



“ŞİDDETLİ YAĞIŞLARI SADECE DOĞAL AFET OLARAK DEĞERLENDİRMEYİZ”



Emel Tel, yaşanan şiddetli yağışlar ile başta Dikmen ve Lapta bölgesi olmak üzere birçok yerin maddi manevi zarar gördüğünü hatırlatarak, aşırı yağışların etkisi olmakla beraber, çarpık yapılaşma ve imar planının yoksunluğunun şiddetin yoğunluğunu iki kat artırdığını kaydetti.



Bu olayı sadece doğal felaket kapsamında değerlendirmemek gerektiğine dikkat çeken Tel, çarpık yapılaşmaya neden olan tüm kurum ve kişilerin yargıya havale edilmesini istedi.



“DÖRT CANI YİTİRDİK… YOL GÜVENLİĞİNİ SORGULAMAMIZ GEREKİYOR”



Tel, iki yıl önce Değirmenlik-Girne dağ yolunda iki öğrencinin, son olarak da şiddetli yağışlar sırasında Girne Ciklos’ta dört gencin hayatını kaybetmesinin derin acısını içlerinde hissettiklerini ifade ederek her iki olayda da karanlık ve şiddetli yağışların arkasına saklanmadan yol güvenliğiyle ilgili gerekli araştırmaların yapılıp, olayın aydınlanması gerektiğini vurguladı.



“OKULLARIMIZ CİDDİ ZARAR GÖRDÜ”



Şiddetli yağışlardan 11 ilkokulun ciddi zarar gördüğünü bildiren Tel, zarar sonrası başta belediyeler olmak üzere, diğer kurumların da katkısı ile okulların tamir edildiğini kaydetti.



Eğitim Bakanlığı yetkililerinin ‘olayların abartıldığına dair görüşünü’ doğru bulmadıklarını dile getiren Tel, bu olayların okul saatleri içerisinde yaşanması halinde daha vahim sonuçlar ile karşı karşıya kalınabileceğini yetkililerin anlaması gerektiğini belirtti.



TALEPLER

KTÖS Başkanı Emel Tel, taleplerinin neler olduğuna da yer verdiği açıklamasında, okulların sel, deprem ve yangın gibi felaketlere karşı dayanıklı hale getirilmesi için AB okul güvenliği mevzuatına uygun raporlanmasını ve gerekli yatırımların yapılmasını istediklerini bildirdi.



Tel, “sel felaketi sonrası salgın hastalıklar olabileceğinden su kaynakları ile ilgili önlem alınmasını gerekmektedir. Okullarda oluşacak olan su ihtiyacı dolayısı ile Eğitim Bakanlığı’nın kaynak ayırmasını, bunun sorumluluğunu okullara yıkmamasını talep ediyoruz.

Cami, kışla, polis merkezi yapımı gibi önceliği olmayan alanlardaki projelerin durdurulmasını, bunun yerine yeni okul ve hastane yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.



“BAKANLIK BÜTÇESİNİ PAYLAŞSIN... KAYNAKLAR NERELERDE KULLANILACAK AÇIKLANSIN”



Eğitim Bakanlığı’nın eğitim bütçesini paylaşmasını ve kaynakları nerelerde kullanacağını açıklamasını talep ettiklerini kaydeden Tel, çocukların bombalarla, trafik kazaları ile hayatını kaybetmeyeceği bir düzen ve çocuk koruma politikası konusunda ısrarcı olduklarını kaydetti.



Tel sözlerini şöyle sonlandırdı:



“Askeri tatbikatların durdurulmasını ve sivilleşmeye doğru adım atılmasını istiyoruz.

Dört vatandaşımızın hayatını kaybettiği mevkideki yol güvenliğinin olup olmadığının araştırılmasını istiyoruz.



Dereleri kapatıp, akarları haritalardan çıkaran, çarpık yapılaşmaya ve plansızlığa göz yuman tüm sorumluların yargılanmasını istiyoruz.



Yukarıda belirttiğimiz taleplerimizin takipçisi olacağımızı hükümete hatırlatırız.

Göreve geleli on ay olmasına rağmen ne kısa vadeli ne de uzun vadeli bir proje üretmeyen Sayın Cemal Özyiğit’e, asli görevinin öğretmen ve öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlaması gerektiğinin altını çizeriz.”