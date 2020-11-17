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KTSO: “Siyasi Partilerin KKTC’yi Hükümetsiz Bırakma Lüksü Yoktur”

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Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), siyasi partilerden temsil ettikleri kurumların veya şahısların çıkarlarını gözeten davranışları kenara bırakmak suretiyle, hükümetin acilen kurulması talebinde bulundu.
KTSO: “Siyasi Partilerin KKTC’yi Hükümetsiz Bırakma Lüksü Yoktur”

KTSO’dan yapıla yazılı açıklamada, ülkede hükümet kurma çalışmaları konusunda bir arpa boyu yol alınmadığını endişeyle takip etmekte oldukları kaydedildi. 

2021 Bütçesinin halen daha Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edilemediği, sadece 2021 yılı için 3 milyar TL’ye yakın bütçe açığının kapatılması ve altyapı/reel sektör yatırımlarının yapılabilmesi için TC ile ekonomik program görüşmelerinin yapılamadığı bir ortamda, siyasi partilerin hükümet kurulması noktasındaki sorumsuz davranışlarının kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, siyasi partilerin KKTC’yi bütçesiz bırakma, zaten zor bela ayakta durmaya çalışan ekonomiyi uçurumdan aşağıya atma lüksü bulunmamakta olduğu kaydedildi.

Milletin vekillerinin bu ülkeye bu kadar duyarsız kalmamaları gerektiği ifade edilen açıklamada, siyasi partilerin şu anda birleştirici ve topluma yol gösterici bir tutumdan oldukça uzak, toplumdan kopuk yaşamakta olduğu belirtildi.

Bununla birlikte pandemi konusunda yaşanabilecek sıkıntı ve ihtiyaçların giderilmesi noktasında karar vericilerin olmamasının da ayrıca büyük bir tehdit olarak karşımıza çıkmakta olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yüksek Mahkeme Başkanlığının seçim sistemi konusundaki uyarılarının, yıllardır milletvekilleri tarafından dikkate alınmaması ve seçim mevzuatının halen değiştirilmesine yönelik çalışmaların yapılmaması ise ayrıca vahim bir durumdur. 

Mevcut seçim sisteminin oy sayımının yarattığı karmaşıklığın yanı sıra, siyasi istikrarsızlığın azaltılması ve uzun ömürlü hükümetlerin kurulmasına yönelik değişikliklere acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda toplum olarak seçim barajının artırılması, dar bölgeli seçim, bölgesel oylamanın kaldırılması, parti içi oylamanın kaldırılması, karma oylamanın kaldırılması ve benzeri yeni seçme yöntemlerini açıkça tartışmamız ve siyasi partilere ve kişilere değil, topluma ve istikrara yarayan bir sistem bulmamız gerekmektedir.”

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