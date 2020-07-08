KTSYD’nin 37. Yıl gurur gecesi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, kuruluşunun 37. yılı vesilesiyle üyelerine yönelik düzenlediği “KTSYD 37. Yıl Resepsiyonu” bu akşam KTSYD Fikret Ünlü havuz başında gerçekleştirildi. Gecede 25 yıllık dernek üyeliğini tamamlayan spor yazarlarına plaket takdim edildi. Omaç Başat Spor Basın Teşvik Ödülü’nün Hüseyin Özbarışcı’ya verildiği gecede Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nden Süper Lig’e yükselen KKTC Engelliler Spor Federasyonu’na da özel ödül takdimi yapıldı.

Geceye davetlilerin yanında Başbakan Ersin Tatar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bazı milletvekilleri ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana katılım gösterdi. Lefkoşa Türk Belediyesi Orkestrası da geceye çaldıkları eserlerle renk kattı.

Özcanhan’a üstün hizmet ödülü

KTSYD 37. yıl gecesinin finalinde ise derneğin kurucu başkanlığı görevi yanında sporun ve basının birçok kademesinde yıllarca özveriyle görevde bulunan, Reuters gibi dünya çapında bir basın kuruluşunun Kıbrıs temsilciliğini yapmış, hakemlik, yöneticilik ve dernek başkanlığı görevlerini yürütmüş Özcan Özcanhan’a KTSYD Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü takdim edildi.

25 yılını tamamlayan dernek üyeleri onurlandırıldı

Gecede 25 yılını dolduran üyelerine plaket takdiminde bulunuldu. Bir buçuk yıl önce yaşamını yitiren ancak dernekte 25 yılını önceden doldurmuş bir isim olan Raif Özgüren için de plaket takdimi ailesine yapıldı.

Plaket alan isimler şu şekilde: Abdullah Zaifoğlu, Ahmet Hacıvelioğlu, Ahmet Özyaşar, Akın Aktunç, Can İpcioğlu, Çelen Oben, Ertan Birinci, Fevzi Beyar, Fevzi Uçaner, Gökmen Bolkan, Hasan Ecer, Hasan Hastürer, Mete Hasan Küçük, Hüseyin Kıral, Hasan Topaloğlu, İbrahim Özsoy, Mustafa Evliya, Mustafa Özsoy, Necati Külahlılar, Nezihi Beyaz, Ogün Genç Kaçmaz, Özcan Özcanhan, Raif Örtunç, Songuç Kürşad, Şinasi Özdeş, Taner Ulutaş, Tonguç Kotak, Yeşim Tuncel, Yusuf Karayusufoğlu, Yücel Hatay, Raif Özgüren, İsmet Ezel, Necati Özsoy, Mustafa Bahadır.