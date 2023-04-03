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KTTB: Sağlıkta iş birliği anlaşması uygulamaya girmeden revize edilmelidir

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti arasında imzalanan sağlık ve tıp bilimleri alanlarındaki iş birliğine dair anlaşmanın uygulamaya girmeden revize edilmesi gerektiğini kaydetti.
KTTB: Sağlıkta iş birliği anlaşması uygulamaya girmeden revize edilmelidir

KTTB As Başkanı Dr. Çağrı Cemaller, yazılı açıklamasında, sağlık sistemini etkileyecek ve değişimlere yol açabilecek söz konusu anlaşmanın hazırlanması sürecine tüm hekim ve diş hekimlerini temsil eden meslek örgütü olan KTTB’nin dahil edilmediğini, ayrıca anlaşmanın gizlenmeye çalışıldığını savundu.

Cemaller, Sağlık Bakanlığı’ndan bilgi talep ettiklerini ancak “resmi gazeteden sürecin takip edilmesi” telkininde bulunulduğunu öne sürdü ve “Bu tavır kabul edilemez ve sürdürülemezdir” dedi.  

İmzalanan 5 yıllık anlaşmanın içeriğinde temel sağlık, yataklı tedavi kurumları, genel sağlık sistemi yönetimi, bilgi işlem sistemlerinde ortaklaşma ve benzeri birçok konuda “entegrasyon” ve ilgili yasa ve mevzuatlarda düzenlemeler öngörüldüğünü ifade eden Cemaller, ilgili anlaşma ile yaşanabilecek sorunları da sıraladı.

Anlaşmada belirsizlikler olduğunu ifade eden Cemaller, "KKTC Meclisinden talebimiz; 'Sağlıkta işbirliği anlaşmasının uygulanabilir, akılcı, ülkemiz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kurgulanmasının sağlanmasıdır. Bunu sağlamak için ciddi revizyonlar gereklidir. Anlaşma bu haliyle ülkemiz ihtiyaçlarına cevap verir özelliğe sahip değildir. Bu nedenle ilgili Meslek Örgütleri, STÖ’lerle Sağlık Bakanlığımızın ortak çalışması ve yeni bir Anlaşmanın şekillendirilmesine fırsat tanınması gerekmektedir' dedi.

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