KTTB: “Türkiye’den gelecekler de karantinada kalmalı”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Özlem Gürkut, çift PCR testine rağmen yüksek risk grubu ülkelerden KKTC’ye gelecek kişilerdeki pozitif vakaların atlanabileceğine işaret ederek, karantina uygulamasının sürmesi gerektiğini belirtti.

Şu an Türkiye’nin de risk grubu yüksek ülkeler arasında olduğunu belirten Gürkut, “Açılım karantinayla olmalı” açıklamasında bulundu.

KTTB, Bakanlar Kurulu’nun yüksek riskli ülkelerden gelenlerin KKTC’ye karantinasız girişine olanak sağlayacak kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması için mahkemeye başvurdu.

Birlik Başkanı Gürkut, KTTB Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında süreci anlattı. Basın toplantısında Avukat Öncel Polili de hazır bulundu.

“DAHA GERÇEKÇİ ADIMLAR ATILMASINI BEKLEDİK… OLMADI”

Neden böyle bir dava açtıklarını anlatan Özlem Gürkut, “Bilimsel kurulların, hekimlerin, Tabipler Birliği’nin uyarıları doğrultusunda daha gerçekçi adımlar atılmasını, kararlar üretilmesini bekledik. Bakanlar Kurulu üyeleri arasında da tedirgin olduğunu söyleyenler vardı ancak son kararın bu olduğunu gördük ve böyle bir adım atma ihtiyacı hissettik” dedi.

Gürkut, “Sağlık sistemimiz hazır değil. Pandemi organizasyonumuz tamamlanmadı. Çok sayıda COVID-19 vakası görülmesi durumunda ciddi sıkıntılar yaşayacağımız ortada” şeklinde konuştu.

“SÜREYE İHTİYAÇ VAR”

KTTB Başkanı Özlem Gürkut, yatak ve yoğun bakım kapasitesinin artırılmasına, sağlık personeline dair organizasyonun oluşturulmasına, ihtiyaç duyulan ek sağlık personelinin göreve alınıp, eğitimlerin tamamlanmasına, kişisel koruyucu ekipmanların yanı sıra hastaların tanı, bakım ve tedavisinde ihtiyaç duyulacak ilaç, malzeme ve cihazların tamamlanmasına, temaslı takip programı ve ekiplerinin tamamlanıp geliştirilmesine, test kiti sayısının ve kapasitesinin ihtiyacı karşılayacak şekilde artırılmasına olanak sağlayacak süreye ihtiyaç olduğuna işaret etti.

YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ’NDE DAVA DOSYALANDI

Gürkut, bu sürenin kazanılması ve çalışmaların derhal başlatılması için Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava dosyaladıklarını söyledi.

Ülkenin daha fazla kapalı kalmayacağını belirten KTTB Başkanı Gürkut, sağlık alanındaki eksikliklerin bir an önce giderilip ülkenin hazır hale getirilmesi ve sınırların güvenli şekilde açılması gerektiğini vurguladı.

“GERÇEK RİSK DURUMUNA UYGUN TEDBİRLER ALINMALI”

Özlem Gürkut, “Sınırlarımızı açacağımız ülkelerdeki pandemiyle ile ilgili bilimsel veriler ve vaka oranları yakından takip edilerek güncellenmeli, ülkelerin gerçek risk durumuna uygun tedbir ve uygulamalar yürürlüğe konmalı” dedi.

Türkiye’nin şu an itibarı ile en yüksek riskli ülkeler arasında olduğunu belirten Gürkut, “Sosyal, ekonomik, tarihi ve gönül bağımız nedeniyle sınırlarımızı açarken bu ülkenin risk durumuna uygun olarak karantinalı bir şekilde açılmalı, risk durumu takip edilerek değişikliklere uygun yeni düzenlemeler yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

“YÜKSEK RİSKLİ ÜLKEDEN GELECEK HER 100 YOLCUDAN 3’ÜNÜN VİRÜS TAŞIMA İHTİMALİ VAR”

Özlem Gürkut, “Çift PCR testi talep edilse de 100 bin kişide 2 bin 500- 3 bin pozitif vaka saptanan yüksek riskli bir ülkeden gelecek her 100 yolcudan 3 tanesinin virüs taşıma ihtimali var. PCR testleri bunların bir kısmını saptasa da bir kısmı atlanacak” dedi.

Gürkut, RT-PCR testlerinin pozitifliği gösterme oranının yüzde 37-60 arasında değiştiğini de kaydetti.

“ÜLKEDE COVİD-19 VAKASI GÖRÜLÜRSE BU SÜRPRİZ OLMAYACAK”

Özlem Gürkut, “Ülkede Covid-19 vakası görülürse bu sürpriz olmayacak. Pandemi dünyada devam ediyor. Steril kalma hedefi bilimsel gerçeğe uygun değil, esas olan hazırlıklı olmak. Aylardır bunun gerekliliği üzerinde duruyoruz ancak hazır değiliz. Hazırız deniyor ama kaç hasta için hazırız bilmiyoruz” dedi.

Toplumda bir vaka bile görüldüğünde bunun felaket gibi algılandığını da söyleyen Gürkut, “Bu algı değişmeli. Hazır olmalıyız. Ruhen de hazır olmalıyız. Ülkede Covid 19 görülebilir. Önemli olan ihtiyacı olan hastalara en iyi tedaviyi verebileceğimiz olanakları yaratmış olmak. Bütün çabamız bunun için” dedi.

AVUKAT POLİLİ: “MAHKEME BİZİ DİNLEDİ, BAKANLAR KURULUNDAN DA GÖRÜŞ ALINACAK…DAVA YARINA ERTELENDİ”

Avukat Öncel Polili de söz alarak, dün Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurduklarını, mahkemenin hızlı şekilde kendilerini dinlediğini söyledi.

Polili, “Davanın Bakanlar Kurulu’na tebliğ edilmeden görüşülmesini ve yürütmenin durdurulmasını talep ettik. Mahkeme Bakanlar Kurulu’ndan da görüş alınmasını istedi, tebliğ nedeniyle dava yarına ertelendi. Bakanlar Kurulu’nun bu ara emrine itirazı olup olmadığını yarın mahkemede öğreneceğiz. Eğer itirazları varsa, mahkeme onlara itiraz dosyalamaları için süre verecek. İtiraz dosyalandıktan sonra da duruşma yapılacak” dedi.

GÜRKUT SORULARI YANITLADI

Bir soru üzerine Özlem Gürkut, dün bir vakanın pozitif olarak açıklanmasıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kamuoyunun bu kadar hassas olduğu bir noktada güvenilir ve yeterli bilgi akışı sağlanması önemli. Dün yeterince araştırılmadan, iletişim sağlanmadan Sayın Bakanın açıklaması oldu. Oysa Sayın Bakana açıklama yaparken tam da o sırada hastaneden gelen bilgiler bu doğrultuda değildi. Bunlardan ders çıkarmalıyız.”

“KARARLAR YAZ BOZ TAHTASI”

Ercan Havalimanına DNA Laboratuvarı kurulacağını kamuoyu ile aynı anda öğrendiklerini belirten Gürkut, “Bu kararları birlikte üretmek lazım. Bu dönemde gördük ki kararlar yazboz tahtasına dönüştürüldü. Kararların yasal zemini olmalı. Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na göre üst komite ve altında da üç ayrı komite kurulması gerek. Bu komiteleri şimdi kurmazsak ne zaman kuracağız? Komitelerin kurulması, işler hale getirilmesi ve düzenli toplantılar yaparak hazırlıkları tamamlamalı, koordinasyonu sağlamalı” şeklinde konuştu.

VUDALI: “BU NOKTAYA NASIL GELİNDİĞİNİ BEN DE BİLMİYORUM”

Öte yandan KTTB Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Vudalı da, dün deniz yoluyla ülkeye gelen, korona virüs test sonucu önce pozitif sonra da negatif olarak açıklanan yolcuyla ilgili soruyu yanıtladı.

Vudalı, “Hastadan elde ettiğimiz bilgi, elinde herhangi bir sonuç olmadığı yönündeydi. Hastanın PCR pozitif yönünde bir bilgisi yoktu. Bu noktaya nasıl gelindiğini ben de bilmiyorum” dedi.

Vudalı, hastanın testinin negatif olduğunu ama başka sağlık nedeniyle hastanede takip edildiğini de sözlerine ekledi.

Testler konusundaki soruya yönelik Vudalı, “Her test her dönemde pozitiflik vermeyebilir… Dönemine göre karar vermek lazım” dedi.

Ağır hastalar için kapasitenin ne olduğu, hafif hastalar için kapasitenin ne olduğunun Sağlık Bakanlığı tarafından bilinmesi gerektiğini belirten Vudalı, “Biz de bu soruların cevabını bekliyoruz” şeklinde konuştu.