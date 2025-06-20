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Küçük Atlas, Kilitkaya'daki ormanda kayboldu

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İskele’ye bağlı Kilitkaya Köyü’nde, halk arasında “Gameno Fissa” olarak bilinen ormanlık bölgede kaybolan 5 yaşındaki Atlas Taymur isimli çocuk için geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Küçük Atlas, Kilitkaya'daki ormanda kayboldu

İskele’ye bağlı Kilitkaya Köyü’nde, halk arasında “Gameno Fissa” olarak bilinen ormanlık bölgede kaybolan 5 yaşındaki Atlas Taymur isimli çocuk için geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

İlk bilgilere göre küçük Atlas’ın akşam saatlerinde ailesi tarafından kaybolduğu fark edildi.

Olayın ardından İskele Polis Müdürlüğü’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı da olay yerine intikal ederek arama çalışmalarına destek vermeye başladı. Arama çalışmaları yaklaşık 5 saattir sürüyor.

İskele Belediyesi ekipleri de arama faaliyetlerine katılmak üzere harekete geçti. Belediye yetkilileri, özellikle bölge halkından dikkatli olmalarını ve çocukla ilgili herhangi bir iz ya da bilgiye ulaşmaları durumunda vakit kaybetmeden İskele Polis Müdürlüğü ile irtibata geçmelerini istedi.

Küçük Atlas’ı gören ya da yerini bildiğini düşünen herkesin ivedilikle yetkililere bilgi vermesi çağrısında bulunuluyor.

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