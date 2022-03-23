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KULİS HABER: Dr. Özcan Hüdaverdi, Girne Belediye Başkan adayı olmaya karar verdi

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Dr. Özcan Hüdaverdi, Ulusal Birlik Partisi'nden Girne Belediye Başkanı adayı olmaya karar verdi.
KULİS HABER: Dr. Özcan Hüdaverdi, Girne Belediye Başkan adayı olmaya karar verdi

Edinilen bilgiye göre bir süredir Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Girne Belediye Başkanı adayı olarak lanse edilen Dr. Özcan Hüdaverdi'nin kararını verdiği öne sürüldü.

YEREL SEÇİM 2022

2022 yılının Haziran ayında yapılması Anayasa gereği zorunlu olan belediye seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nin Girne Belediye Başkanı adayının Hüdaverdi olacağı belirtiliyor.

 

ANKETLER BAŞLADI

Yapılan bir çok kamuoyu yoklamasında halen Girne  Belediye Başkanı görevini sürdüren Nidai Güngördü'nün ise yeniden aday olması durumunda seçimi çok büyük ihtimal ile yeniden kazanması beklendiği öğrenildi.

Yapılan yoklamalarda Güngördü'nün bir dönem daha belediye başkanı olarak kalması gerektiğini belirtenlerin oranının %50 civarında olduğu belirtiliyor.

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