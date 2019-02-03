  • BIST 102.937
  • Altın 220,660
  • Dolar 5,2133
  • Euro 5,9804
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Kültür Dairesi güzel sanatlarla ilgili derneklere mali yardım için başvuru kabul edecek

» »
Kültür Dairesi, “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında 2019 yılında yapacağı mali yardımlar için 1-15 Nisan tarihleri arasında başvuru kabul edecek.
Kültür Dairesi güzel sanatlarla ilgili derneklere mali yardım için başvuru kabul edecek

Kültür Dairesi, “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında 2019 yılında yapacağı mali yardımlar için 1-15 Nisan tarihleri arasında başvuru kabul edecek.

Kültür Dairesinden verilen bilgiye göre, güzel sanatlarla ilgili derneklere yapılacak yardım için 1 milyon TL bütçe ayrıldı.

Kültür Dairesi, mali yardımların; güzel sanatlarla ilgili amatör derneklerin, Kıbrıs Türk halkının kültürel değerlerini yayıcı, özüne sadık kalarak geliştirici ve belgeleyici işlerin yerine getirilmesinde yapacakları veya yürütecekleri projeler ile üretime yönelik olarak geliştirecekleri proje, eğitsel yayın, eğitim çalışması ile kültürel ve sanatsal içerikli projelerinin desteklenmesini ve özendirilmesini amaçladığını kaydetti.

Kültür Dairesi, tüzük kapsamında yapılacak yardımlar için 1 milyon Türk Lirası tutarında bir ödenek ayrıldığını belirterek, şunları kaydetti:

“Proje bazlı yapılacak yardımlar için her dernekten iki farklı proje kabul edilebilecek olup, her derneğe yapılabilecek toplam yardım miktarı 80 bin Türk Lirası ile sınırlandırılıyor.

1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilmesi planlanan proje ve etkinlikler için başvuru yapılacak.

23/2016 Dernekler Yasası altında faaliyetlerini yürütmekte olup, ilk tescil tarihinden itibaren 2 yılını doldurmuş olan ve Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğünde tanımlanan dernekler, 1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri ve/veya gerçekleştirmeyi planladıkları proje ve etkinlikler için başvurabilecekler.”

Katılım koşulları ile ilgili detaylar, beyan edilmesi gerekli evraklar ile materyallerin listesi ve değerlendirme ölçütleri Kültür Dairesi’nin www.kktckulturdairesi.com adresli web sayfasından ve daireden temin edilebilecek.

Açıklamada, katılım koşulları arasında halk dansları konusunda proje sunacak derneklerin Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’na üye olmaları gerektiği de ifade edilirken, derneklerin yurt dışı festival katılımıyla ilgili iki aynı içerikte proje ile başvuramayacak oldukları ve katılmayı planladıkları halk dansları festivallerinin katılım ücreti olmaması gerektiği de belirtildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kültür Dairesi güzel sanatlarla ilgili derneklere mali yardım için başvuru kabul edecek03 Şubat 2019 Pazar 13:35
  • Ülkede kaç engelli var? net olarak söyleyemiyoruz...03 Şubat 2019 Pazar 13:32
  • Besim: “Aydın Denktaş tüm toplumun kalbinde yer etmiştir”03 Şubat 2019 Pazar 13:30
  • Seval Türkeş Denktaş ailesine başsağlığı diledi03 Şubat 2019 Pazar 13:25
  • Aydın Denktaş son yolculuğuna yarın uğurlanıyor03 Şubat 2019 Pazar 11:55
  • Kültür Dairesi başvuru kabul edecek03 Şubat 2019 Pazar 11:54
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak03 Şubat 2019 Pazar 11:47
  • Pile'de çare Drogba!02 Şubat 2019 Cumartesi 14:25
  • Cumhurbaşkanı Akıncı Derinya Kapısında incelemelerde bulundu02 Şubat 2019 Cumartesi 14:19
  • Kıbrıs’ta Domuz Gribinden Dördüncü Ölüm02 Şubat 2019 Cumartesi 14:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti