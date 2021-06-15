  • BIST 1.443
  • Altın 511,437
  • Dolar 8,5484
  • Euro 10,3641
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

Kuraklık Çip Üretimini Sekteye Uğratabilir!

»
Dünya çip üretiminin yarısından fazlasını karşılayan Tayvan'da son 50 yılın en şiddetli kuraklığı yaşanıyor.
Kuraklık Çip Üretimini Sekteye Uğratabilir!

Dünya çip üretiminin yarısından fazlasını karşılayan Tayvan'da son 50 yılın en şiddetli kuraklığı yaşanıyor. Uzmanlar, kuraklığın çip üretimini sekteye uğratabileceğini söylüyor. Çip talebinin, salgın öncesine göre yüzde 74 artış gösterdiği ülkede, biriken taleplerin karşılanmasının uzun sürebileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, dünya çip üretiminin yarısından fazlasını karşılayan Tayvan'da görülen son 50 yılın en ağır kuraklığının çip üretimini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.
Capital Economics'in Asya Baş Ekonomisti Mark Williams, Ada'daki su kıtlığı ve yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının yanı sıra elektrik kesintilerinin "çip üretimi üzerinde baskı" oluşturduğunu söyledi.
Kuraklık, çip üretim sektörü liderlerinden Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi (TSMC) de dahil olmak üzere Ada'nın çip üreticileri açısından büyük bir engel teşkil ediyor. TSMC, çip üretiminde günde 156 bin ton su kullandığını açıkladı. Suyun yarı iletken olan çipi oluşturan çok sayıda metal katmanı temizlemek için kullanıldığı aktarılıyor.
Ulusal Tayvan Üniversitesinden elektrik mühendisi Jefferey Chiu, "Bir çipte milyarlarca transistör var ve tüm sinyalleri birbirine bağlamak için çok sayıda metal katmana ihtiyacımız var. Her işlem bittikten sonra yüzeyi tekrar tekrar (suyla) temizlememiz gerekiyor" dedi.
Tayvanlı yetkililer, kuraklık tedbirleri kapsamında Ada genelinde musluk suyu tedarikinde sınırlamaya gitti. TSMC halihazırda su taşımacılığı ve geri dönüşüm yöntemleriyle su kıtlığına çözüm bulmaya çalışıyor. Şirket, mevcut tedbirlerle üretimin şu ana kadar etkilenmediği bilgisini paylaştı.

kuraklikkkk.jpg

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TAYVAN'DAKİ KURAKLIĞI ARTIRABİLİR
Uzmanlar, kuraklığın gelecekte daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulunuyor. Academia Sinica'dan iklim araştırmacısı Hsu Huang-hsiung, iklim değişikliği sebebiyle gelecek yıllarda Tayvan'a daha az yağış düşmesinin beklendiğine, bunun da daha ağır kuraklıklara neden olabileceğine işaret etti. Hsu, Tayvan'daki çip üretimini kuraklığın yanı sıra artan elektrik talebinden kaynaklanan kesintilerinden de olumsuz etkilediğini vurguladı ve daha fazla yenilenebilir enerjiye yatırım yapılması çağrısında bulundu.
TSMC, Ada genelinde güneş enerji santralleri ve rüzgar enerjisi üretim tesisleriyle ortaklık kurarak enerji arzını desteklemek için çalışmalara başladığı, 2050'ye kadar üretimini tamamen yenilenebilir enerjiyle yapmayı planladıkları bilgisini paylaştı.

ÇİP, TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN VAZGEÇİLMEZ BİR PARÇASI
Yarı iletken çipler, akıllı telefonlar ve arabalardan çamaşır makinelerine kadar çok geniş bir teknolojik ürün yelpazesinin vazgeçilmez parçası olarak öne çıkıyor.
Dünyanın en büyük çip üreticisi olan TSMC, Apple, Qualcomm ve Nvidia dahil olmak üzere kendi çiplerini tasarlayabilen ancak bunu yapacak kaynaklara sahip olmayan birçok şirkete tedarik sağlıyor.
Kuraklığın yanı sıra Ada'nın çip üretimi, Covid-19 nedeniyle de sekteye uğrarken, başkent Taipei'nin güneybatısındaki en az 5 çip üreticisi salgının artışa geçmesi üzerine bazı faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldı.
Capital Economics'ten Williams, geçen ay Tayvan'da ihracattan daha fazla sipariş alındığını belirterek çip talebinin salgın öncesine göre yüzde 74 daha fazla olduğunu ve biriken taleplerin karşılanmasının uzun sürebileceğini ifade etti.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bezos'un Uzay Uçuşundaki Yan Koltuğu 28 Milyon Dolara Satıldı14 Haziran 2021 Pazartesi 18:51
  • Obama: "Uzaylıların Keşfi, Yeni Dinler Ortaya Çıkartacak"14 Haziran 2021 Pazartesi 17:40
  • Pandemi dönemi analiz edildi, işte çocukların internette en çok aradıkları14 Haziran 2021 Pazartesi 16:03
  • WhatsApp tepkiler sonrası gizlilik kampanyası başlattı14 Haziran 2021 Pazartesi 14:18
  • Çığır açan deney sonuç verdi: İnsanlar Mars'ta üreyebilecek13 Haziran 2021 Pazar 22:29
  • Xiaomi en hızlı şarj teknolojisi için kolları sıvadı!12 Haziran 2021 Cumartesi 17:33
  • Bilim insanları yarasalarda 24 yeni korona tipi keşfetti12 Haziran 2021 Cumartesi 16:32
  • Extreme E'nin Brezilya ve Arjantin ayakları iptal edildi12 Haziran 2021 Cumartesi 16:01
  • 2022 Volkswagen T7 Multivan tanıtıldı12 Haziran 2021 Cumartesi 15:36
  • Avrupa’da Organize Siber Saldırıların Sayısı 2020’de İki Kattan Fazla Arttı11 Haziran 2021 Cuma 22:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti