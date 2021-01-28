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Kurduğu sistemle 10 yıldır elektriğe tek kuruş para vermiyor

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Eskişehir'de yaşayan emekli müteahhit Mehmet Çolak, bağ evine kurduğu sistemle kendi elektriğini üretip 8 yıldır elektriğe beş kuruş para vermedi.
Kurduğu sistemle 10 yıldır elektriğe tek kuruş para vermiyor

Eskişehir'de yaşayan emekli müteahhit Mehmet Çolak, bağ evine kurduğu sistemle kendi elektriğini üretip 8 yıldır elektriğe beş kuruş para vermedi.

78 yaşındaki Mehmet Çolak 10 yıl önce şehir dışındaki arazisine bir bağ evi inşa etti ve elektrik bağlamak için gerekli kurumlara başvurdu. Bağlama ücretinin 25 bin liraya mal olacağını öğrenen Çolak, elektrik ihtiyacını karşılamak için alternatif yollar aramaya başladı.

Hem ucuz hem de temiz olması nedeniyle rüzgâr ve güneş enerjilerinden yararlanmak isteyen Mehmet Çolak, 2011 yılında çalışmasına başladığı ve 2013 senesinde tamamen kurduğu sistemle 8 yılda yaklaşık 10 bin lira masraftan kurtuldu.

Konuyla ilgili konuşan Çolak, "İlk kurduğumda 2 bin lira masraf ettim. Önce pervane alıp aydınlatma yaptım, daha sonra ilave güneş panelleri aldım. Yaklaşık 2 bin lira kadar da onlara verdim çok daha ucuza hallettim ve 8 senedir de kullanıyorum. Hiçbir şikayetim de yok. Şu anda 220 volt elektrik kullanabiliyorum. 8 yıldır normal elektrik kullansaydım yaklaşık 8-10 bin lira elektrik faturası öderdim.

Fakat şu ana kadar maliyet bile yarısı kadar olmadı. Her ihtiyacımı görüyorum. Her türlü elektronik aletim var ve kullanıyorum. Bahçemiz olduğu için yazın sürekli sulama yapıyoruz. İki tane dalgıç pompam, iki tane kuyum var. İstediğim zaman dalgıçları çalıştırabiliyorum.

İstediğim her zaman istediğim elektronik aletimi çalıştırabiliyorum. Depolarımı doldurduktan sonra damlama sulama sistemimi çalıştırıyorum. Tüm işlemler için elektriğimi buradan kullanıyorum. Aydınlatma, televizyon, buzdolabı, elektrik süpürgesi gibi her türlü elektronik aletimiz çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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