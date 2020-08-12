Küresel Salgın Nedeniyle Arjantin’den Direkt Uçuş

Küresel salgın nedeniyle Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün Arjantin kontenjanında personel değişimi için Arjantin ile Güney Kıbrıs arasında direkt uçak seferi yapılacağı haber verildi

Fileleftheros “Covid-19 nedeniyle Arjantin’den Direkt Uçuş… UNFICYP’te Değişim İçin 16 Saat Yolculuk” başlıklı haberinde kararın, Arjantin Savunma Bakanlığı’na ait olduğunu, bunun için Arjantin’in resmî havayolu şirketi Aerolineas Argentinas ile iş birliği yapılacağını yazdı.

Habere göre Aerolineas Argentinas halen Ada’daki 6 ayını tamamlamış 250 Arjantinli Barış Gücü askerini ülkelerine götürmek ve yerlerini alacak aynı sayıdaki askeri de Ada’ya getirmek için Airbus A330-200 tipi uçakla iki sefer yapılacak. Seferlerden biri önümüzdeki hafta, öteki de Eylül başlarında gerçekleşecek.

Ministro Pistarini Havaalanı’ndan 17 Ağustos’ta havalanacak Airbus A330-200 tipi uçağın Larnaka Havaalanı’na uçuşu 15 saat 45 dakika, 22 Ağustos’ta gerçekleşecek dönüş süresinin de 16 saat 20 dakika tutacağı vurgulanan haberde, Eylül’deki geliş-dönüş tarihlerinin de 3 ve 8 Eylül olarak belirlendiği kaydedildi.