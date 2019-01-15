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Kurucu Lider Rauf Raif Denktaş'ın fotoğraf sergisi Mağusa’da açıldı

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Kurucu Lider Rauf Raif Denktaş'ın 7. ölüm yıldönümü dolayısıyla Gazimağusa Belediyesi ile Denktaş Vakfı tarafından dün akşam Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda kurucu Cumhurbaşkanı’nın çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açılışı yapıldı.
Kurucu Lider Rauf Raif Denktaş'ın fotoğraf sergisi Mağusa’da açıldı

Kurucu Lider Rauf Raif Denktaş'ın 7. ölüm yıldönümü dolayısıyla Gazimağusa Belediyesi ile Denktaş Vakfı tarafından dün akşam Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda  kurucu Cumhurbaşkanı’nın çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açılışı yapıldı.

Açılışa, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın kızı Ender Denktaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Kurucu Lider Rauf Raif Denktaş'ın 7. ölüm yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı anısına kendisinin çektiği fotoğraflardan oluşan sergisi açıldı. Serginin açılışında konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı rahmetle anarak, kendisinin siyaset adamı olmasının yanında çok yönlü bir insan olduğunu söylediler.

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