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'Kurukafa ölüm yıldızı' Dünya'ya 38 milyon km yakından geçecek

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Ürkütücü görünüşlü kurukafa şeklindeki bir asteroit, Cadılar Bayramı'ndan 11 gün sonra Dünya'nın 38 milyon kilometre yakınından geçecek.
'Kurukafa ölüm yıldızı' Dünya'ya 38 milyon km yakından geçecek

Gökcismi, üç yıl önce 31 Ekim'deki Cadılar Bayramı'nda Dünya'ya 482 bin kilometre (Ay'la Dünya arasındaki mesafenin 1.3 katı) yaklaşarak korku yaratmış ve "Cadılar Bayramı ölüm kuyruklu yıldızı" olarak anılmaya başlanmıştı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın 'Büyük Balkabağı" dediği ancak resmi adı TB145 olan gökcismi, üç yıl önce Güneş'e çok yakın geçtiği için çıplak gözle görülememişti.

TB145 bu kez 11 Kasım'da Dünya'ya teğet geçerken teleskopla görülebilecek.

Amerikan Uzay Derneği, 500 metre çapındaki 'ölüm yıldızını' "Dünya için tehlike riski taşıyan bir asteroit" olarak niteliyor.

'Yakın gelecekte Dünya'ya çarpma riski yok'

Derneğin 2015'te yayımladığı bir raporda 350-700 metre çapındaki bir gökcisminin Dünya'ya çarpması halinde en az 12 kilometrelik bir krater oluşturabileceği, okyanuslarda tsunamilere neden olabileceği ve bir eyalet büyüklüğündeki alanı imha edebileceği ifade ediliyor.

Ancak gökbilimciler, yörüngesine bakarak TB145'in yakın bir gelecekte Dünya'ya çarpma ihtimalinin bulunmadığını söylüyor.

Bu gökcismimin nasıl oluştuğu bilinmiyor. Ancak yaygın teori, TB145'in buz kütlesinin çoğunu kaybettiği için kuyruğu ve kuyruklu yıldız püskülleri olmayan "ölü bir kuyruklu yıldız" olduğu şeklinde.

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