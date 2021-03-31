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Kutlay Erk "Gala bahane, Fuat Oktay UBP'ye ayar vermeye geliyor"

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Konu ile ilgili açıklamada bulunan Eski CTP Genel Sekreteri Kutlay Erk “Oktay UBP’ye ayar vermeye geliyor” dedi.
Kutlay Erk "Gala bahane, Fuat Oktay UBP'ye ayar vermeye geliyor"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın bir takım temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye geliyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Eski CTP Genel Sekreteri Kutlay Erk “Oktay UBP’ye ayar vermeye geliyor” dedi. ,
Erk, Ada Tv’de Öğlen Ajansı programına konuk olarak değerlendirmelerde bulundu.

Erk değerlendirmelerinde son günlerde çok tartışılan “Bir Zamankar Kıbrıs” galası ile ilgili açıklamada bulunarak “hükümet çok yaman bir çelişki içerisinde” dedi.  Erk,” Konser ve sinemaların yasaklandığı bir dönemde neden gala yapılıyor ?” diye sordu.

Belediyelere sorumluluk verilerek bu işin çözüleceğinin altını çizen Kutlay Erk,” belediyeler gala günü gider ve orada bir denetim yapar uygun olup olmadığı ile ilgilide bir karar verir, eğerki uygun değil ise gala iptal edilir” açıklamasını yaptı.

“OKTAY UBP’YE AYAR VERMEYE GELİYOR”

Türkiye Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’ın da galaya katkı koyacağını belirten Erk, “Oktay’ın geliş misyonu farklı… gala mazeret…,Sanayi bölgesinin birinci ikinci etap çalışmaları gerçekleştirildi. O zaman Türkiye Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Yardımcısı mı geldi ki ,3. etab incelemelerine Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay gelecek… Oktay’ın geliş misyonu farklı, Bu bir mazeret”tir. dedi.
Erk konuşmasının devamında ise şu ifadelere yer verdi;
”UBP’nin içi karışık ,çok karışık.Genel sekreterlik yarışı var,genel sekreterlik yarışı var.Parti başkanlığı için kurultayları vardır.Ne zaman kurultay yapacakları belli değil.Herkes aday gibi görünür.Daha önce adaylığını düşürmeye çalıştıkları adayın tekrar yeniden adayım dediği beyanlar var.Bu nedenlerledirki Oktay’da UBP’ye bu konulardan dolayı, ayar çekmeye geliyor ,esas misyonu budur,ama gelip görünki başka nedenler gösteriliyor “

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