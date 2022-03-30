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Kutlu Evren, Elektrik Mühendisleri Odası’nı Kabul Etti.

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, Üner Kutalmış başkanlığındaki Elektrik Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyetle görüştü.
Kutlu Evren, Elektrik Mühendisleri Odası’nı Kabul Etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, Üner Kutalmış başkanlığındaki Elektrik Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyetle görüştü.

Gerçekleşen görüşmede, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın enerji politikalarının tüm paydaşlarla istişare edilerek şekillenmesi amacıyla bir araya gelindiği, Elektrik Mühendisleri Odasının faaliyetleri, elektrik enerjisi ile yenilenebilir enerji konularında yeni düzenlemeler ve yapılacak ortak çalışmalar konusunda istişarelerde bulunulduğu açıklandı.

Bakan Kutlu Evren, Elektrik Mühendisleri Odası ile Enerji Üst Kurulu, Enerji Verimliliği ve enerji politikalarının uygulamasında, yasal zeminde yürütülen çalışmalarla, ülkede çevre dostu, yenilenebilir enerjide neler yapılabileceği konusunda görüş alış-verişinde bulunulduğunu belirtti. Kutlu Evren, bu bağlamda çok verimli bir görüşme olduğunu, enerji gibi stratejik konularda tüm paydaşların fikir ve görüşlerini alarak, ortak çalışmalarla ülkenin enerji politikalarına doğru yön vermek için çalıştıklarını belirtti.

Kutlu Evren, Özellikle yenilenebilir enerji konusunda tüm paydaşlarla görüşüp, ülke ihtiyacına cevap verecek ölçekte, sanayicimizin ve işletmelerimizin sürdürülebilir yapılara kavuşmalarına yardımcı olacak, enerji girdilerini düşürecek alternatifler için de çalıştıklarını ifade etti.

Kutlu Evren, enerji gibi stratejik öneme sahip bir konuda ülkede elektrik konusunda en yetkin insanlarından oluşan Elektrik Mühendisleri Odası’nın görüş ve önerilerinin çok değerli olduğunun altını çizdi. Toplantı sonunda Kutlu Evren, toplantının çok verimli geçtiğini ifade ederek, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Üner Kutalmış ve değerli Yönetim Kurulu üyelerine ziyaretlerinden ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Üner Kutalmış, Bakan Kutlu Evren’e Elektrik Mühendisleri Odası’nın yürüttüğü faaliyetler, elektrik enerjisi ve alternatif yenilenebilir enerji sistemleri konusundaki görüşlerini aktardıklarını, toplantının çok verimli geçtiğini belirtti. Başkan Kutalmış, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın yapacağı çalışmalar, yeni düzenlemeler konusunda izlediği yaklaşımın özlenen bir yaklaşım olduğunu, tüm paydaşların görüşlerinin alınmasının çok değerli olduğunun altını çizdi. Kutalmış, EMO olarak her zaman destek vermeye, ortak çalışmalara hazır olduklarını belirtti.

 

 

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