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Kutsal kitap yasaklandı: Öğrenciler için zararlı bulundu

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ABD'nin Utah eyaletindeki bir bölgede, çocuklar için "fazla kaba veya şiddet içeren" ifadeler bulundurduğu gerekçesiyle İncil, ilkokul ve ortaokullarda yasaklandı.
Kutsal kitap yasaklandı: Öğrenciler için zararlı bulundu

Hristiyan aleminin kutsal kitabı İncil, ABD’nin Utah eyaletindeki bir okul bölgesinde genç okuyucular için zararlı bulunmasının ardından yasaklandı.

Salt Lake City’nin kuzeyindeki 72 bin öğrencilik bir bölge olan Davis ilçesindeki yetkililer dini kitabı ilkokul ve ortaokullardan kaldırdı, ancak liselerde tutacak.

DETAY VERİLMEDİ

Bir velinin şikayeti üzerine bölge halkından oluşan bir komite İncil’i inceledi ve bölge yetkilileri komitenin ebeveynlerden, öğretmenlerden ve idarecilerden oluştuğunu söyledi.

Komite, İncil hakkındaki kararını inceleme taleplerinin yer aldığı çevrimiçi bir veritabanında yayınladı ve gerekçesini veya hangi pasajları aşırı şiddet içeren veya kaba bulduğunu ayrıntılı olarak açıklamadı.

Bölgenin gizlilik politikası nedeniyle, Davis’teki okullarda İncil’in yasaklanması talebinde kimin bulunduğu veya daha büyük bir grupla bağlantılı olup olmadıkları ise bilinmiyor.

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