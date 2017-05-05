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Kuzey Kıbrıs Festivali'ne protesto standı!

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Kuzey Kıbrıs Festivali'ne protesto standı!
Londra'da düzenlenen Kuzey Kıbrıs Festivali'ni protesto etmek isteyen bazı Kıbrıslı Rumlar, alana

Detay Londra/Özel

Londra'da bu yıl ilke kez gerçekleştirilen “KKTC’yi Londra’ya taşıyoruz” sloganlı Kuzey Kıbrıs Festivali Islington bölgesinde başladı. KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun'un da katıldığı festival alanının girişinde “bazı Kıbrıslı Rumlar” Kuzey Kıbrıs Festivali'ni protesto etmeye çalıştı.

Festivalin birinci gününde, alanın hemen yanına kurdukları stantta imza kampanyası başlatan bazı Kıbrıslı Rumlar, Kuzey Kıbrıs Festivali'ni protesto etmeye çalıştı. Standın önünde “Satılık ada; Kuzey Kıbrıs” gibi afişlerle donatan fakat gün boyunca ilgi görmeyen protestocuların stadında sadece üç imzanın bulunduğu gözlerden kaçmadı.

Kuzey Kıbrıs ürünleri, Kıbrıs'tan emlak, finans kuruluşları, İngiltere'den yaşayan Kıbrıslı Türkler tarafından ilgi ile takip edildi.

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