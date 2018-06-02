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Kuzey Kıbrıs Rallisi başladı

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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenen geleneksel Kuzey Kıbrıs Rallisi bu akşam 33 kilometrelik Girne Seyirci Özel Etabı ile başladı.
Kuzey Kıbrıs Rallisi başladı

Geleneksel Kuzey Kıbrıs Rallisi bu yıl ilk kez, Türkiye Ralli Şampiyonası takviminde Akdeniz Rallisi altında yer alıyor. Ralli’nin törensel başlangıcına Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu da katıldı ve tüm yarışmacılara başarılar diledi. KKTC ve Türkiye’den 44 araç ve pilotun katıldığı Kuzey Kıbrıs Rallisi, Girne Yat Limanı’nda saat 20.48’de ilk aracın startıyla başladı.


Toplamda 12 özel etap ve 454 kilometrelik yarış, 3 gün sürecek. Bu akşamki Girne Seyirci Etabı’nın ardından yarın 12.00’de Tirmen 1’nci etabı, 12.53’te Esentepe etabı, 15.26’da Tirmen 2’nci Etabı, 16.09’da Çeşme 2’nci Etabı ve 17.12’de Lefkoşa Seyirci Etabı koşulacak. Ralli’nin son günü Pazar ise, 09.50’de Balıkesir 1, 10.43’te Serdarlı 1, 11.16’da Görneç 1, 13.19’da Balıkesir 2, 14.12’de Serdarlı 2 ve 14.45’te Görneç 2’nci etabı koşulacak.
Ralli’nin ödül seremonisi ise Pazar 16.25’te Girne Yat Limanında gerçekleştirilecek.

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