Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Okçuluk Federasyonu: "Nisan ayına kadar faaliyetlerini iptal etme kararı aldı"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Okçuluk Federasyonu Yönetim kurulu olarak ;

Artan Covid-19 sağlık sorunu ve sağlık üst kurulunun almış olduğu önlemlerle birlikte, bağlı bulunduğumuz Spor Dairesine yapılan talebimizin cevapsız kalarak, sözlü geri bildirimle; ilçelerimizde faaliyet gösteren Kulüp, Dernek ve Birliklerimiz için kapalı spor salonlarının Okçuluk sporuna dair Antrenman ve Organizasyonların yapılmasında kullanıma uygun görülmemesi sebebi ile 2021 yılı Nisan ayına kadar faaliyetlerimizi iptal etme kararı aldık.

2021 Yılı için bireysel olarak faaliyet yapmak talebinde bulunan Kulüp Dernek ve Birliklerimize gerekli talep yazılarını Federasyon sekreterliğine bildirmeleri durumunda Organizasyon izninin, şartları belirtilerek, Yönetim Kurulumuz tarafından verileceği kararı alınmıştır. Federasyonumuza kayıtlı mevcut lisans kaydı bulunan sporcularımızdan,

01 Nisan 2021 tarihine kadar vizeleme ücreti alınmayacağını bildirir, saygılarımızı sunarız.