  • BIST 2.006,35
  • Altın 896.56
  • Dolar 14.2617
  • Euro 15.5844
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan “Ukrayna’ya Yardım Eli”

» »
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan “Ukrayna’ya Yardım Eli”
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan “Ukrayna’ya Yardım Eli”

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Ukrayna’daki savaş mağdurları için“Ukrayna’ya Yardım Eli” sloganıyla ayni ve nakdi yardım kampanyası başlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, savaş mağdurlarının acil ihtiyaçlarının karşılanması adına “Ukrayna’ya Yardım Eli” sloganıyla ayni ve nakdi yardım kampanyası başlatıldığı ve kampanya çerçevesinde toplanacak bağışların Türk Kızılay’ı aracılığıyla Ukrayna Kızılhaçı’na ulaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

NAKDİ YARDIM

Kampanyaya SMS yoluyla katılmak için KKTCELL ve Telsim GSM operatörlerinden BAGIS yazıp “4142”ye SMS göndererek, tek seferde 50 TL’lik bağışta bulunulabileceğinin kaydedildiği açıklamada, nakdi bağışlar için Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na ait Türk lirası, dolar, euro ve sterlin hesap numaralarına EFT/Havale de yapılabileceği belirtildi ve banka IBAN numaraları şu şekilde paylaşıldı:

“Türk lirası Hesabı

Banka: Türkiye İş Bankası

IBAN: TR66 0006 4000 0016 8180 7312 26

Dolar Hesabı

Banka: Türkiye İş Bankası

IBAN: TR10 0006 4000 0026 8180 1649 73

Euro Hesabı

Banka: Türkiye İş Bankası

IBAN: TR75 0006 4000 0026 8180 1043 42

Sterlin Hesabı

Banka: Türkiye İş Bankası

IBAN: TR79 0006 4000 0026 8180 4479 41”

İLAÇ VE TIBBİ MALZEME BAĞIŞI

Ukrayna’da ilaç ve tıbbi malzemelere erişimde ciddi sıkıntıların yaşandığının kaydedildiği açıklamada, kampanyaya ilaç bağışıyla destek olmak isteyenlerin, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği aracılığı ile tüm eczanelere gönderilen ihtiyaç listesindeki ilaçlardan dilediklerini satın alarak bağış yapanileceği söylenerek, ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi malzemeler listesi paylaşıldı.

Buna göre, ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi malzemeler listesi şöyle:

Çocuk Maması

Çocuk Bezi

Eldiven (pudrasız mavi)

Yara bandı

Serum seti

Oksijenli su

Sonda

Lopermid

Omeprol

Voltaren 50/75/100 mg

Brufen 400/600/800 mg

Claritin

Nurofen cold and flu,

Theraflu tablets

Transmine

Dextran

Celatinol

Noradrenalin

Dopamine

Euphillin

Tabegyl

Prednisolonum

Corglycon

Stophantin k

Mesaton

Biokadin

Metformim

600600p22462ednmainimg-kizilay-ukrayna-1.jpg

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Savaşan: “Gelirleri Arttırmak Zorundayız”04 Mart 2022 Cuma 15:55
  • Milli Eğitim Bakanlığı: “693 Öğrenci, 69 Öğretmen Pozitif”04 Mart 2022 Cuma 15:52
  • KTTO: Popülist Siyaset Anlayışı Sonuçta Bizi Elektriksiz Bıraktı04 Mart 2022 Cuma 15:41
  • KTMMOB: “Elektrik Zammı Tüm Sektörleri Çalışamaz Hale Getirecek, Derhal Gözden Geçirilmeli”04 Mart 2022 Cuma 15:40
  • 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Söyleşisi04 Mart 2022 Cuma 15:39
  • PGM'den Açıklama!04 Mart 2022 Cuma 15:35
  • Narenciye Üreticiler Birliği: “Bu Elektrik Zammı Tarımı Tümden Bitirecek”04 Mart 2022 Cuma 15:32
  • Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı!04 Mart 2022 Cuma 15:26
  • İki Yaşındaki Çocuk Kuyuya Düştü!04 Mart 2022 Cuma 15:16
  • Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Ressam Semra Bayhanlı İle Seramik Ve Heykel Sanatçısı Sevcan Çerkez’i Ağırladı04 Mart 2022 Cuma 15:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti