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“Kuzey Kıbrıs’a gelmeyen dünyayı gezmiş sayılmaz”

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Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’a gelmeyenin dünyayı gezmiş sayılamayacağını söyledi.
“Kuzey Kıbrıs’a gelmeyen dünyayı gezmiş sayılmaz”

Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’a gelmeyenin dünyayı gezmiş sayılamayacağını söyledi.

ITB Berlin Turizm fuarında temaslarını sürdüren Ataoğlu, bugün KKTC standında basın toplantısı düzenledi.

Ataoğlu konuşmasında, Kıbrıs’ın, Aşk ve Güzellik Tanrıçası Afrodit’in doğduğu, William Skakespeare ile Leonardo Da Vinci’nin eserlerine ilham veren, kıtalararasındaki inanç yollarının kesiştiği, 10 bin yıllık köklü tarihe sahip aşk ve sevgi adası olduğunu vurguladı.

Her şeyin hızla değişip geliştiğini, kendini sürekli yenileyen, güncelleyen dijital bir çağın yaşanmakta olduğunu dile getiren Ataoğlu, teknoloji ve bilim kadar hızla gelişen ve değişken bir diğer bir küresel sektörün de turizm olduğu vurguladı.

Önceden turizm cazibe merkezleri arasında tercih sebebi olmak için, uygun fiyat, deniz, kum, güneş ve manzara paketi vadetmenin büyük ölçüde etkili ve yeterli olduğunu dile getiren Ataoğlu, günümüzde  artık deneyimsel seyahat döneminde yaşandığını ve özellikle genç kitleleri bir yere çekmenin yolunun onlara bir macera, deneyim ve kültür tanıma fırsatı vermekten geçtiğini ifade etti.

Bu doğrultuda her yıl farklı rotalar, destinasyonlar, tesisler, konseptler, çeşitli hizmetler ve bunun gibi farklı turizm deneyimlerinin ön plana çıktığını kaydeden Ataoğlu, “Bizler de ülkemiz Kuzey Kıbrıs’ta seyahat ve konaklama sektöründe tüketicilere daha özel ve kişiselleştirilmiş bir konukseverlik deneyimi sunmak için gereken bütün adımları atıyor; bu kapsamda da turizm modelimizi deniz-kum-güneşin yanı sıra heyecan-eğlence-eğitim-sağlık-spor gibi yeni modellerle destekleyerek zenginleştiriyoruz.”diye konuştu.

Uluslararası fuarların Kuzey Kıbrıs için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Ataoğlu, “ITB Berlin dünyanın en büyük fuarı Kuzey Kıbrıs olarak burada yerimizi aldık. Bu yıl farklı bir konsept sunuyoruz. KKTC'deki Girne Kalesi’ni yansıttık. Kalenin içerisindeki batık gemiyi buraya getirdik. Hedefimiz batık gemi gibi paha biçilmez ve dünyada tek olan tarihi değerlerimize dikkat çekerek turistlerin ilgisini ülkemize çekmek.” dedi.

“AKDENİZ’İN ANAHTARI KUZEY KIBRIS’TIR”

Her gecen yıl ülkeye gelen ziyaretçi sayı ve turizm gelirlerinin arttığına dikkat çeken Ataoğlu, “ ‘Ben dünyayı gezdim’ diyen birisi eğer Kuzey Kıbrıs’a gelmediyse dünyayı gezmiş sayılmaz. Akdeniz’in anahtarı Kuzey Kıbrıs’tır” diyerek herkesi KKTC’ye davet etti.

Ataoğlu, ülke turizminin tanıtımı konusunda, yerel yönetimlerle birlikte iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi ve ITB Berlin Fuarı’nın sonuçlarının şimdiden bütün ülkelere hayırlı sonuçlar getirmesini diledi.

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