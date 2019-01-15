Lakkotripis: “East Med. Gas Forum oluşturulması oldukça önemli”

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Mısır merkezli “East Mediterranean Gas Forum” adlı uluslararası örgüt oluşturulması konusunda dün alınan kararın “oldukça önemli” olduğunu söyledi.

Alithia gazetesi, Kahire’de dün gerçekleştirilen zirve toplantısında alınan karar gereği, uluslararası örgüte Mısır, Yunanistan, İtalya, Güney Kıbrıs, İsrail, Ürdün ve Filistin’in katıldığını yazdı.

Gazeteye göre Lakkotripis, örgüt sayesinde Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yataklarından en iyi şekilde ortak istifade edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Örgütün, katılımcı ülkeler açısından önemine vurgu yaparak, bu oluşumun uluslararası topluma mesaj verdiğini kaydeden Lakkotripis, daha önce buna benzer bir örgüt kurulmadığını ve ilerleyen zamanlarda, bu oluşumun öneminin herkes tarafından anlaşılacağını belirtti.