Lapta’da ve Pınarbaşı’nda meydana gelen ani ölümlerle ilgili otopsi raporları açıklandı

Polis, Lapta’da ve Pınarbaşı’nda meydana gelen ani ölümlerle ilgili otopsi raporlarını açıkladı.

Lapta'da önceki gün akşamüzeri rahatsızlanan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden Seval Bektaş’ın (K-76) ölüm sebebi “akciğere pıhtı atması”; Pınarbaşı’nda dün rahatsızlanan ve kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kurtarılamayan Durmuş Akınal’ın (E-58) ölüm sebebi “böbrek ve kalp yetmezliği” olarak açıklandı.

SAHTE NOT DÖKÜMLERİYLE ÜNİVERSİTEYE KAYIT OLMAK İSTEDİ

Üniversiteye sahte evrakla kaydolmak isteyen 24 yaşındaki genç tutuklandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, daha önceden yurt dışında düzenlendiği sahte öğrenci not dökümlerini Lefkoşa’da bir üniversiteye kayıt olmak için ilgili fakülte görevlisine veren M.H.H.L.(E-24) tutuklandı. Olayın 6 Eylül’de meydana geldiği belirtildi.

Ercan’dan, dün akşam saatlerinde tasarrufundaki 90 bin TL ile Para ve Kambiyo Yasası’nı ihlal ederek KKTC’den çıkış yapmak isteyen M.K.(E-47) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Para ve Kambiyo Yasası’na göre, 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapılamıyor.

Öte yandan 23 Aralık’tan beridir kayıp olduğu bildirilen, Lefkoşa’da sakin Havinsu Kurtal’ın (K-14) bulunduğu açıklandı.