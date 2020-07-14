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Larnaka Devlet Hastanesi’nde Cesedi Çürümeye Terk Ettiler

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Larnaka Devlet Hastanesi’nde Cesedi Çürümeye Terk Ettiler
Larnaka Devlet Hastanesi’nde Cesedi Çürümeye Terk Ettiler

 Larnaka Devlet Hastanesi’nde 22 Nisan’da ölen bir Hintlinin ölümünde ihmal olduğu ve cesedinin de gereken koşullarda muhafaza edilmediğinden dolayı çürüdüğü bildirildi.

Politis gazetesi, ölen şahsın avukatının Rum Sağlık Bakanlığı ile Rum polisine mektup gönderdiğini ve şahsın ölümüyle sonrasındaki prosedüre dair ciddi suçlamalarda bulunduğunu yazdı.

Haberde, şahsın ölümünde anestezi uzmanının hatası olduğu, otopsi yapılana kadar geçen yaklaşık 10 gün boyunca cesedin kötü koşullarda muhafaza edildiği ve çürüyen cesede otopsi yapılamadığına dair iddialar bulunduğu belirtildi.

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