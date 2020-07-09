Larnaka Havaalanı: Bugün 46 uçuş!

Larnaka Havaalanı’nda bugün 46 uçuş gerçekleşecek.
Kopenhag, Mikonos, Atina, Cenevre, Zürih, Kandiye, Selanik, Beyrut, Rodos, Sofya, Budapeşte, Heathrow, Luton ve Düsseldorf'tan toplam 23 uçak Larnaka’ya iniş yapacak.
Mikonos, Atina, Cenevre, Zürih, Viyana, Kandiye, Selanik, Beyrut, Rodos, Sofya, Budapeşte, Heathrow, Luton, Düsseldorf, Billund ve Abu Dabi'ye ise Larnaka Havaalanı’ndan toplam 23 uçağın gideceğini söylendi.
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