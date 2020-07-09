  • BIST 118.725
  • Altın 400,218
  • Dolar 6,8599
  • Euro 7,7733
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAPilli: 1 Pozitif vaka daha çıktı...

Larnaka Havaalanı: Bugün 46 uçuş!

» »
Larnaka Havaalanı: Bugün 46 uçuş!
Larnaka Havaalanı: Bugün 46 uçuş!

Larnaka Havaalanı’nda bugün 46 uçuş gerçekleşecek.

Kopenhag, Mikonos, Atina, Cenevre, Zürih, Kandiye, Selanik, Beyrut, Rodos, Sofya, Budapeşte, Heathrow, Luton ve Düsseldorf'tan toplam 23 uçak Larnaka’ya iniş yapacak.

Mikonos, Atina, Cenevre, Zürih, Viyana, Kandiye, Selanik, Beyrut, Rodos, Sofya, Budapeşte, Heathrow, Luton, Düsseldorf, Billund ve Abu Dabi'ye ise Larnaka Havaalanı’ndan toplam 23 uçağın gideceğini söylendi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'ta 3 yeni vaka08 Temmuz 2020 Çarşamba 18:39
  • Bebeklerine Kötü Muamelede Bulunan Çift Tutuklandı08 Temmuz 2020 Çarşamba 15:10
  • Güney Kıbrıs’ta Seyahat Geçmişi Olan Pozitif Vaka08 Temmuz 2020 Çarşamba 14:50
  • Kayıp Listesindeki 200 Kişinin Kalıntılarının Kimlik Tespiti Yok08 Temmuz 2020 Çarşamba 14:35
  • Dillirga Bölgesi Sakinleri Tepkilerine Devam Ediyor08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:50
  • Haralambos Petridis: “ulusal çıkarlar ölçüsünde uyum şart”08 Temmuz 2020 Çarşamba 10:55
  • Güney Kıbrıs'ta 1191 test, 1 vaka07 Temmuz 2020 Salı 17:45
  • Limasol’da Bir Evden İçerisinde 100 Bin Euro Değerinde Eşya Bulunan Kasa Çalındı07 Temmuz 2020 Salı 15:00
  • Eoka ve Eoka Evi İçin İki Anma Pulu07 Temmuz 2020 Salı 14:20
  • Lakkotripis Son Kez Basın Toplantısı Düzenledi07 Temmuz 2020 Salı 13:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti