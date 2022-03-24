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Larnaka'dan Lefkoşa'ya Kovalamaca

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Güney Kıbrıs’ta polis, Larnaka’dan Lefkoşa’ya kadar kovaladığı araçta insan kaçakçılığı suçuyla ilgili olarak Nijerya ve Sierra Leone uyruklu 5 kişi tespit etti.
Larnaka'dan Lefkoşa'ya Kovalamaca

Güney Kıbrıs’ta polis, Larnaka’dan Lefkoşa’ya kadar kovaladığı araçta insan kaçakçılığı suçuyla ilgili olarak Nijerya ve Sierra Leone uyruklu 5 kişi tespit etti.

Fileleftheros gazetesi, polisin araçta araçta tespit ettiği 5 kişiden Nijeryalı olup, yaşlar 37 ve 20 olan iki kişinin, Ercan Havalimanı üzerinden adaya geldiğinin ve daha sonra bilmedikleri bir kişi tarafından Güney Kıbrıs’a geçirildiğinin tespit edildiğini iddia etti.

Habere göre, bahse konu 2 kişi tutuklanmalarının ardından siyasi sığınma başvurusunda bulundu.

Araçta bulunan diğer 3 kişi de tutuklanarak haklarında 8 gün tutukluluk emrinin verildi.

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